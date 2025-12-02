Vedci sa radujú: Vytvorili zázračný liek proti rakovine! Zaberá proti TÝMTO nádorom, liečia sa ako nádcha

WASHINGTON - Vedci z Washingtonskej univerzity otestovali nový spôsob, ako dostať liečivo do mozgu bez operácie. Ak sa výsledky potvrdia aj u ľudí, mohlo by ísť o prelom v boji s agresívnymi mozgovými nádormi.
Revolučný nápad: liečba cez nos namiesto skalpela
Tím z Washington University predstavil vo vedeckom časopise PNAS experimentálnu technológiu, ktorá využíva špeciálne navrhnuté nanomateriály schopné prepraviť liek do mozgu iba pomocou nosných kvapiek. Ako uvádza Siteman Cancer Center, ide o spôsob, ktorý obchádza chirurgický zákrok a pritom dokáže zasiahnuť miesto, kde vzniká jeden z najťažšie liečiteľných nádorov – glioblastóm.
Podstatou metódy sú drobné štruktúry nazývané sférické nukleové kyseliny. Dokážu preniknúť cez prirodzené bariéry mozgu a aktivovať jeho obranné mechanizmy, ktoré pri zhubných nádoroch za normálnych okolností nereagujú.
Ako to funguje: prebudenie mozgu proti nádoru
Zhubné nádory mozgu si každoročne vyžiadajú približne 200-tisíc obetí. Problém je, že na rozdiel od nezhubných nádorov takmer vôbec nevyvolávajú imunitnú reakciu – vzniká tak priestor na ich opakovaný rast.
„Preukázali sme, že presne vytvorené nanoštruktúry dokážu aktivovať silné imunitné dráhy priamo v mozgu,“ uviedol Alexander H. Stegh, podpredseda pre výskum na Washington University. Podľa neho sa nádory po aktivácii obranného systému začali správať podobne ako nezhubné – teda prestali byť pre telo tak agresívne.
Jeho kolega Akanksha Mahajan dodal, že cieľom projektu je najmä uľahčiť pacientom nesmierne náročnú liečbu. Ako pripomína The Economic Times, štúdie na myšiach ukázali zmenšenie nádorov aj predĺženie prežívania. Navyše sa podarilo presne zacieliť látku na postihnutú oblasť, čo výrazne obmedzilo vedľajšie účinky typické pre chemoterapiu.
Nádejné výsledky, no ľudské testy sú ešte ďaleko
Hoci živočíšne pokusy priniesli veľmi povzbudivé dáta, odborníci upozorňujú, že zatiaľ nie je jasné, či terapia zabezpečí dlhodobú imunitnú odpoveď. Navyše existujú typy glioblastómov, ktoré môžu byť voči tejto stratégii odolné.
Vedci preto zdôrazňujú, že cesta k testom na ľuďoch bude ešte dlhá – no ak sa technológia osvedčí, môže zmeniť spôsob, akým sa k týmto smrtiacim nádorom pristupuje.