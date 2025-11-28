Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Rakovina mu vzala semenník, nie silu: Pavol ukazuje, že liečba sa začína v hlave

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (4)
(Zdroj: Penta Hospitals Slovensko)
© Zoznam/ © Zoznam/

Movember už dávno nie je len o fúzoch. Je o mužoch, ktorí si priznajú, že nie sú nesmrteľní – ani po fyzickej, ani po psychickej stránke. Jedným z nich je aj Pavol, ktorý prekonal rakovinu semenníkov a popri náročnej liečbe pochopil, že o jeho zdraví nerozhoduje len skalpel a chemoterapia, ale aj to, ako sa nastaví v hlave. „Iná možnosť pre mňa ani neexistovala,“ hovorí o svojom rozhodnutí postaviť sa ochoreniu s pokojom, odhodlaním a vedomou starostlivosťou o svoju psychiku.

Jeho príbeh dopĺňa psychológ Richard Bodnár z trebišovskej nemocnice. Denne vidí, čo s mužmi robí tlak, ktorý na seba nakladajú, aj to, ako veľmi dokáže pomôcť včasná návšteva odborníka. V čase, keď Movember pripomína dôležitosť prevencie rakoviny semenníkov a prostaty, obaja posielajú mužom rovnaký odkaz: neignorujte svoje telo, neignorujte svoju psychiku a nehanbite sa požiadať o pomoc.

Na liečbu sa pozeral cez inú optiku

Pavlov príbeh sa začal náhodou. Po otužovaní v jazere pociťoval bolesti semenníka. V domnení, že prechladol, zašiel k urológovi. Na vyšetrení si však vypočul vetu, na ktorú nie je pripravený azda nikto: „s najväčšou pravdepodobnosťou máte rakovinu a semenník bude musieť ísť preč.“ Mnohých by taká správa zlomila. Pavla podľa jeho slov zastihla v najlepšej možnej životnej forme.

Fotografia po jednej z operácií.
Zobraziť galériu (4)
Fotografia po jednej z operácií.  (Zdroj: Penta Hospitals Slovensko)

„Bol som mentálne veľmi silný. Najviac ma desila predstava, ako vydržím ležať týždne na lôžku bez pohybu,“ hovorí. Tri cykly chemoterapie, k tomu ďalšia operácia. Plán krátkej liečby sa natiahol, no Pavol si v hlave nastavil inú optiku, ako by možno niekto čakal. „Možno to znie zvláštne, ale vždy, keď som išiel na chemoterapiu, nastavil som sa tak, že si idem vlastne oddýchnuť. Telo mi hovorilo, že mám spomaliť. Hlboká meditácia, dychové cvičenia, hudba, stacionárny bicykel a videokurzy psychológie, to boli moje piliere,“ opisuje.

Starostlivosť o psychiku je preňho samozrejmosťou, nie bonusom navyše

„Pre mňa je starostlivosť o mentálne zdravie rovnako podstatná, ako napríklad pravidelné čistenie zubov,“ opisuje. Základ psychického zdravia muža vidí v sebavedomí, ktoré stojí na dobrých základoch – pravidelný pohyb, kvalitná strava, pobyt v prírode. „Životná energia je vtedy maximalizovaná a je z čoho čerpať.“

Rozprávanie o pocitoch? Pre mnohých mužov stále citlivá téma. Pavol to vidí inak: „Vnímam to ako najautentickejšiu a najhlbšiu formu slovnej komunikácie. O čom inom by malo mať zmysel sa rozprávať, ak nie o tom, čo prežívame v tak neuveriteľne komplexnej veci, akou je ľudský život?“ Priznáva, že aj on niekedy cíti vnútorný odpor hovoriť o vlastných pocitoch, vedome ho však ignoruje, lebo vie, že nedáva zmysel.

Hanba a strach sú pritom často to, čo bráni mužom požiadať o pomoc, či už ide o urológa, onkológa, psychológa, psychiatra, alebo akéhokoľvek odborníka. Pavol opisuje veľmi konkrétny zlom:

„Pred chorobou som si nevedel predstaviť, že budem pred lekármi nahý, že mi niekto iný bude utierať zadok alebo ma sprchovať. Všetko z toho som zažil. A vďaka neskutočnej profesionalite a empatii zdravotníkov som prestal cítiť hanbu aj úzkosť prakticky okamžite.“

Pavol po úspešnej liečbe.
Zobraziť galériu (4)
Pavol po úspešnej liečbe.  (Zdroj: Penta Hospitals Slovensko)

Jeho odkaz mužom je jasný. „Ako spoločnosť vnímame mužskosť príliš jednostranne. Zameriavame sa na tú tvrdú stránku, ktorá môže byť často známkou niečoho nezvládnutého v živote. Skutočná sila vyzerá v mojich očiach úplne inak. Skutočná sila je priznať si, že niečo nezvládam, požiadať o pomoc, keď ju potrebujem a postarať sa o svoje telo a hlavu, aby sme mohli pomáhať ostatným.“

Muži a psychické zdravie: čísla, ktoré sa nedajú ignorovať

Psychológ Richard Bodnár pripomína, že hoci muži bývajú stále viac otvorení téme duševného zdravia, často prichádzajú neskoro.

„Žiaľ, mnohí muži svoje problémy potláčajú až do bodu, keď už nevládzu a odbornú pomoc vyhľadajú až na pokraji psychického zrútenia,“ hovorí. A práve vtedy sa často zbúra mýtus o psychiatrii ako o strašidelnom mieste, kde sú „šialení“ ľudia. Psychiatria je paradoxne bezpečné prostredie, kde sa ľudia dávajú prostredníctvom individuálnych a skupinových intervencií dokopy, aby zvládali šialenstvo vonku,“ uvádza Bodnár.

Ani depresia u mužov nemusí byť viditeľná jednoznačne. „U mužov sa prejavy depresie nemusia prejaviť smútkom či útlmom. Príznakmi môže byť to, že bývajú nervóznejší, podráždenejší, nahnevajú ich drobnosti,“ opisuje Bodnár. „Symptómy môžu prichádzať roky a plazivo, až si zrazu uvedomí, že sa poriadne nezasmial štyri roky, že vstáva unavený, že sa nevie tešiť,“ dodáva.

Čísla sú pritom neúprosné: celosvetovo približne 70 % dokonaných samovrážd tvoria muži, na Slovensku je to dokonca 80–85 % mužov

Stres, tlak a mýtus superhrdinu

K vysokým číslam samovrážd u mužov prispieva aj tlak – spoločenský, aj ten, ktorý si muži vytvárajú sami. Očakávania typu „musím zarobiť“, „musím zabezpečiť rodinu“, „musím všetko zvládnuť“ sú pre mnohých každodenným batohom, ktorý je časom jednoducho príliš ťažký. „Naložiť si na chrbát nemožných 110 % nie je hrdinstvo,“ hovorí psychológ. Skutočné hrdinstvo vidí v schopnosti zvládať životné situácie s nadhľadom, priznať si zlyhanie a znovu sa postaviť na nohy.

Prevencia stresu nie je o jeho úplnom odstránení, to v dnešnom svete ani nie je reálne. Je o schopnosti všímať si, ako sa máme, rozprávať sa s partnerom a blízkymi, dopriať si chvíľu pre seba a venovať sa aktivitám, ktoré nás bavia a pritom prirodzene zamestnajú telo aj hlavu. Ideálne sú to činnosti, ktoré spájajú fyzickú aktivitu, sústredenie a viditeľný výsledok. Práve táto kombinácia dáva mozgu pocit zmyslu a odmeny. Môže to byť šport, lezenie, práca v záhrade, varenie či akákoľvek tvorba.

Richard Bodnár, psychológ z trebišovskej nemocnice.
Zobraziť galériu (4)
Richard Bodnár, psychológ z trebišovskej nemocnice.  (Zdroj: Penta Hospitals Slovensko)

Nastavenie mysle nie je „len detail“

Pri závažných ochoreniach, ako sú napríklad aj rakovina semenníkov či prostaty, zohráva psychika mimoriadne dôležitú rolu. Psychológ Bodnár pripomína, že to nie je o slepom pozitívnom myslení, ale o nastavení, ktoré človeka drží aktívne zapojeného v procese liečby. „Výskumy ukazujú, že pozitívne naladení pacienti majú efektívnejšiu liečbu. Nejde o magické myslenie typu ‚vesmír ma vylieči‘, ale o to, že je človek odhodlaný spolupracovať, dodržiava odporúčania a stará sa o seba,“ vysvetľuje.

Rozdiel medzi vetou „Ja to nezvládnem, nemá to zmysel“ a vetou „Je to ťažké, ale spravím všetko, čo môžem“ je podľa neho obrovský. Prvá vedie k rezignácii, izolácii a často až k úniku k alkoholu či iným látkam. Druhá k aktívnej spolupráci, k hľadaniu podpory a k nižšiemu stresu. A práve stres je tichý zabijak, ktorý ničí psychiku aj telo. Realistický, pozitívnejší prístup ho dokáže znižovať, a tým priamo podporovať proces liečby. Aj preto je pri onkologických pacientoch úplne prirodzená spolupráca s psychológmi či psychiatrami.

Keď sila nespočíva v mlčaní

Pavlovo rozprávanie aj skúsenosti psychológa Bodnára sa stretávajú v jednom bode: muži si často zamieňajú silu s mlčaním a tvrdosťou. Tento obraz však podľa nich nepomáha, skôr ničí. Skutočná sila sa ukazuje tam, kde je človek schopný postarať sa o svoje telo aj hlavu, priznať si, že potrebuje pomoc, a urobiť pre svoje zdravie to najlepšie, čo môže. Pre seba. A pre tých, ktorí vás milujú.

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kali a jeho turné Idem k vám
Kali a jeho turné Idem k vám
Prominenti
Výstava Stopy sochára Rudolfa Uhra
Výstava Stopy sochára Rudolfa Uhra
Správy
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Rada prokurátorov sa stotožnila: Ide o odvolanie Balogha z funkcie prokurátora
Domáce
Dráma v Bratislave! Nahlásili
Dráma v Bratislave! Nahlásili výbuch, išlo o únik plynu v budove
Domáce
Ministerstvo vnútra obhajuje zámer
Ministerstvo vnútra obhajuje zámer zapojiť do kybernetickej ochrany štátu umelú inteligenciu
Domáce
Pozor na horách: Lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa vo všetkých slovenských pohoriach
Pozor na horách: Lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa vo všetkých slovenských pohoriach
Regióny

Zahraničné

FOTO Volodymyr Zelenskyj
Mierový plán stojí na mŕtvom bode, Zelenského vyjednávač sa vyjadril jasne: Ukrajina neodovzdá ŽIADNE územie!
Zahraničné
Andrij Jermak
Nečakaná razia na Ukrajine: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii Zelenského pravej ruky
Zahraničné
Izraelská armáda zadržala v
Izraelská armáda zadržala v Sýrii osoby: Mali plánovať útok na civilistov
Zahraničné
Robia zásoby! Nemecký parlament
Robia zásoby! Nemecký parlament by mal schváliť nákup zbraní za takmer tri miliardy
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Tereza Bizíková
Fašiangova EX zamilovaná po uši: PRVÉ FOTO v novým partnerom!
Domáci prominenti
Radosť slávneho superhrdinu (51):
Radosť slávneho superhrdinu (51): Stal sa otcom... Jeho manželka (33) porodila o mesiac skôr!
Zahraniční prominenti
Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou
Dcéra Robbieho Williamsa hviezdou premiéry: Herecký debut krásnej školáčky!
Zahraniční prominenti
Prečo Soňa Skoncová stále
Prečo Soňa Skoncová stále nie je vydatá? Do svadby ju tlačia už aj... Je najvyšší čas!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neuveríte, čo vidia bábätká
Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali
Zaujímavosti
Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti
Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
Lyžovanie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Haraslín pomohol Sparte v bitke silných značiek, budúci súper Slovana pocítil silu Bosniakov
Konferenčná liga

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie

Technológie

Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Umelá inteligencia
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
Radosť zažiariť
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Mierový plán stojí na mŕtvom bode, Zelenského vyjednávač sa vyjadril jasne: Ukrajina neodovzdá ŽIADNE územie!
Kto pôjde do dôchodku
Domáce
Kto pôjde do dôchodku v roku 2026? Sociálna poisťovňa zverejnila PREHĽAD: Rozhodujú deti aj mesiac narodenia
Andrij Jermak
Zahraničné
Nečakaná razia na Ukrajine: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii Zelenského pravej ruky
PRIESKUM Ľudia majú v
Domáce
PRIESKUM Ľudia majú v náraste drobnej kriminality jasno! Koalíciu nepodržali ani vlastní voliči

Ďalšie zo Zoznamu