Vedci sú v šoku: TAKÝTO účinok nečakali! Nový liek bojuje s najzákernejšou rakovinou

WASHINGTON - Rakovina pankreasu patrí medzi najťažšie liečiteľné ochorenia s tragicky nízkou úspešnosťou. Teraz však prichádza prekvapivá správa z USA: Experimentálny liek daraxonrasib dosahuje v testoch výsledky, ktoré šokovali aj odborníkov, a americké úrady už schválili jeho zrýchlené testovanie.
Z laboratória priamo k pacientom
Americká biotechnologická spoločnosť Revolution Medicines predstavila liek, ktorý môže znamenať zlom v boji proti jednej z najagresívnejších foriem rakoviny – rakovine pankreasu. Podľa denníka The Washington Post patrí daraxonrasib medzi najnádejnejšie experimentálne lieky súčasnosti.
Doterajšie výsledky vedcov prekvapili. Pacienti, ktorí ho užívali, žili v priemere 15,6 mesiaca, čo je takmer dvojnásobok oproti bežnej liečbe. Okrem predĺženia života u mnohých vymizli aj silné bolesti brucha.
„Toto je prelomový okamih vo výskume rakoviny pankreasu,“ vyhlásil onkológ Brian Wolpin z Dana-Farber Cancer Institute, ktorý sa na testovaní lieku osobne podieľa.
Prekvapivé výsledky testov
V úvodnej fáze klinickej štúdie bolo zaradených 83 pacientov, ktorým sa rakovina po predošlej liečbe rozšírila. Po 16 mesiacoch sa nádor nezväčšil u 90 percent z nich, a takmer tretine sa dokonca zmenšil.
Medzi účastníkmi bola aj 69-ročná Debby Orcuttová, ktorej lekár pôvodne odmietol odhadnúť, koľko života jej zostáva. „Povedala som si – čo môžem stratiť? Aj tak zomriem,“ spomína. Po liečbe sa jej však nádor zmenšil o 64 percent a život sa jej radikálne zmenil.
FDA zrýchlila testovanie
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) na základe týchto výsledkov umožnil spoločnosti zrýchlený režim testovania. Proces, ktorý by trval rok, sa tak môže skrátiť len na niekoľko týždňov. Zrýchlenie podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva Andrewa Nixona nebude na úkor bezpečnosti: „Postupujeme podľa najprísnejších protokolov, aby sme ochránili pacientov,“ uistil.
Nie je bez rizík
Ako však upozorňujú vedci, daraxonrasib nie je bez vedľajších účinkov. Až 95 percent účastníkov štúdie ich zaznamenalo – väčšinou išlo o kožné vyrážky, no približne tretina mala vážnejšie komplikácie. Objavuje sa aj riziko, že rakovinové bunky si na liek vytvoria odolnosť.
To bol prípad pacientky Pranathi Peratiovej, ktorá užívala liek dva roky. „Dva roky som žila takmer normálne. Keď sa choroba vrátila, aj tak som bola vďačná za čas, ktorý som získala. Každý rok je bonus,“ povedala.
Vedci dúfajú, že s týmto problémom si v budúcnosti poradia a daraxonrasib sa stane účinným liekom, nielen dočasným riešením.
Ďalšie kroky a nádej pre budúcnosť
V súčasnosti prebieha väčšia klinická štúdia so 460 pacientmi, ktorej výsledky by mali byť známe v budúcom roku. Vedci testujú účinok lieku aj pri rakovine pľúc a hrubého čreva.
Rakovina pankreasu patrí k najzákernejším typom rakoviny. Často sa prejaví až v pokročilom štádiu – až 80 percent pacientov je diagnostikovaných, keď je už ochorenie rozšírené. Prežije len približne 13 percent z nich, pri metastázach dokonca iba tri percentá.