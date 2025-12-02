Vojenský šéf NATO spôsobil rozruch: Musíme zmeniť taktiku! Zvažujeme aj údery proti Rusku, Moskva zúri

BRUSEL - Šéf vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone pripustil, že aliancia skúma aj preventívne zásahy voči Rusku. Jeho slová okamžite rozčúlili Moskvu, ktorá ich označila za pokus torpédovať snahy o riešenie vojny na Ukrajine.
NATO skúma proaktívnejší prístup k hybridným útokom
Giuseppe Cavo Dragone v rozhovore pre The Financial Times povedal, že aliancia už nehodnotí ruské aktivity len ako sériu incidentov, ale ako dlhodobú stratégiu, na ktorú bude musieť reagovať dôraznejšie. Podľa neho sa zvažuje prechod od čisto obrannej politiky k spôsobu uvažovania, ktorý pripúšťa aj preventívne kroky.
„V kyberpriestore vystupujeme najmä reaktívne. Preverujeme, či nie je čas prejsť k aktívnejšiemu alebo priamo proaktívnemu postupu,“ cituje denník Dragoneho.
Viaceré členské štáty z východného krídla NATO podľa FT tlačia na to, aby aliancia prestala len odpovedať na ruské útoky a začala využívať vlastné ofenzívne kapacity — najmä v kybernetickej oblasti, kde ich má mnoho krajín vysoko rozvinuté. Zložitejšia situácia však nastáva pri odvracaní sabotáží či pri útokoch s využitím dronov, kde sú pravidlá a hranice omnoho menej jasné.
Preventívny zásah ako „obranné opatrenie“
Dragone pripustil, že aj preventívny úder je možné v určitých situáciách označiť za obranu, no zároveň dodal, že takýto postup sa vzďaľuje od bežného rámca, v ktorom NATO operuje.
„Agresívnejšia odpoveď ako tá, ktorú predvádza naša protivníčka, môže byť jednou z možností. Musíme však vyriešiť právne limity, jurisdikciu a zodpovednosť,“ vysvetlil.
Moskva zúrivo reaguje: „Nezodpovedné a nebezpečné“
Na Dragoneho slová okamžite reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktorej krajina vedie vojnu na Ukrajine a pravidelne podniká hybridné útoky v Európe.
Podľa nej nejde o nič iné než o pokus oslabiť diplomatické úsilie. „Vnímame to ako úmyselné marenie snáh vyriešiť ukrajinskú krízu. Autori takýchto výrokov musia chápať riziká, ktoré tým vytvárajú — a to aj pre samotných členov NATO,“ citovala ju ruská agentúra TASS. Dragoneho postoj označila za „mimoriadne nezodpovedný“.
Stráž Baltu funguje. No obavy trvajú
The Financial Times pripomína, že aliancia momentálne vedie operáciu Stráž Baltu, v rámci ktorej plavidlá, letectvo a námorné drony permanentne monitorujú Baltské more. Od jej začiatku sa podarilo predísť konfliktom, aké sa v regióne stávali v minulosti.
Koncom roka 2024 napríklad loď ruskej „tieňovej flotily“ Eagle S úmyselne poškodila podmorský kábel EstLink 2.
„Od spustenia tejto misie sa nevyskytol žiadny podobný incident. To znamená, že odstrašovanie funguje,“ uviedol Dragone.
„Ak budeme stále len reagovať, Rusko bude pokračovať“
Jeden z diplomatov pobaltských krajín, ktorý s FT hovoril anonymne, upozornil, že ak bude NATO len odpovedať na útoky, Moskva bude svoju hybridnú kampaň bez obáv stupňovať.
„Hybridná vojna je pre nich lacná. Pre nás naopak mimoriadne nákladná. Nemôžeme donekonečna čakať, kým udrú znovu — musíme hľadať kreatívnejší prístup,“ povedal.
Napätie navyše zvýšil verdikt fínskeho súdu, ktorý odmietol žalobu proti posádke lode Eagle S, pretože loď sa v čase incidentu pohybovala v medzinárodných vodách.
Na otázku Financial Times, či to dáva ruským lodiam v týchto zónach „voľnú ruku“, fínska ministerka zahraničia Elina Valtonenová stručne odpovedala: „Áno. A to je problém.“
Doplnila však, že prílišná panika nepomáha: „Musíme analyzovať, čo je skutočným cieľom agresora. Ak to pochopíme, nebude dôvod podliehať hystérii. Máme vlastnú stratégiu — a je solídna.“
Ťažká pozícia Západu
Dragone priznal, že NATO stojí pred komplikovanou výzvou: aliancia aj jej členské štáty majú samy na seba omnoho prísnejšie pravidlá než Rusko.
„V oblasti etiky, práva a jurisdikcie máme oveľa viac obmedzení než náš protivník. To robí našu pozíciu náročnejšou,“ vysvetlil.
Zároveň dodal, že diskusia o preventívnych úderoch sa pravdepodobne ešte vyostrí: „Ako dosiahnuť účinné odstrašovanie? Možno bude potrebné hovoriť aj o odvetných opatreniach či preventívnych zásahoch. A musíme byť pripravení, že tlak na takýto spôsob obrany bude rásť.“