Desivá predpoveď nemeckého ministra: TOTO mohlo byť posledné mierové leto! Rusko zaútočí na NATO

BERLÍN - Nemecký minister obrany Boris Pistorius upozornil, že Kremeľ by mohol otestovať odhodlanie NATO už v roku 2028. V rozhovore pre Frankfurter Allgemeine pripomenul aj hlasy historikov, podľa ktorých Európa možno tento rok prežila posledné leto bez vojny.
Odhady sa posúvajú: hrozba o rok skôr
Pistorius v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine zdôraznil, že ruská armáda prechádza intenzívnou modernizáciou. Kým analytici ešte donedávna predpokladali, že Kremeľ by mohol namieriť útok na NATO okolo roku 2029, nové výpočty hovoria o roku 2028. „Počúvame prognózy, ktoré posúvajú možnú eskaláciu o rok dopredu. A niektorí vojenskí historici dokonca hovoria, že uplynulé leto mohlo byť posledným, ktoré prebehlo v pokoji,“ uviedol.
Kto varoval pred „posledným letom“
Pistorius tým nepriamo pripomenul upozornenie historika Sönkeho Neitzela z Postupimskej univerzity, ktorý už na jar varoval, že ruská agresia by sa mohla rozliať ďalej do Európy. Už vtedy hovoril, že Nemci možno práve prežívali „posledné mierumilovné leto“.
V septembri dodal, že riziko rýchlej vojny s Ruskom vidí stále vysoko – hoci situáciu vníma o niečo optimistickejšie najmä vďaka tomu, že štáty NATO súhlasili s navýšením výdavkov na obranu na 3,5 percenta a americký prezident Donald Trump nenaplnil obavy, že by Európu nechal napospas.
Moskva kritizuje, ale zároveň hovorí o obrane
Na Pistoriove slová okamžite reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová, podľa ktorej je po rokoch vojny „jasné, kto je agresor“.
Kremeľ reagoval podobne. Jeho hovorca Dmitrij Peskov označil vyjadrenia európskych politikov za „stále agresívnejšiu militaristickú rétoriku“. Tvrdí však, že Rusko nechce konflikt s NATO, no „môže byť prinútené prijať opatrenia na vlastnú ochranu“.
Nemecko chce armádu, ktorá odstraší
Podľa Pistoriusa musí Európa rátať s tým, že Rusko bude hľadať slabé miesta na východnom okraji NATO. Preto Berlín zrýchľuje posilňovanie Bundeswehru – od nového modelu náboru až po rozšírenie záložných síl. Cieľom je vybudovať najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe.
Minister opakuje, že odstrašovanie je jediný spôsob, ako útoku zabrániť. V lete otvorene povedal, že nemeckí vojaci musia byť pripravení „v prípade potreby zabíjať ruských útočníkov“. „Chceme žiť v mieri. No musíme ukázať, že nie sme slabí ani nepripravení,“ dodal.