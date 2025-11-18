AKTUÁLNE Šéf NATO sa v Bratislave stretol s premiérom Ficom: Vysmiaty Rutte pred objektívmi!

Predseda vlády SR Robert Fico sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte pricestoval v utorok 18. novembra do Bratislavy, kde rokoval s premiérom Robertom Ficom.
O stretnutí s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom (Smer-SD) informovali z Úradu vlády s odvolaním sa na oznámenie tlačovej kancelárie NATO.
Dvojica sa už stretla aj pred novinárskymi objektívmi.
Kancelária zároveň upozornila, že generálny tajomník NATO v súvislosti s návštevou na Slovensku nebude mať vystúpenie pre médiá. Či bola predmetom rokovania vojenská situácia na Ukrajine alebo geopolitická situácia v Európe, sa môžeme len domnievať.
