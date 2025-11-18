Desivý útok Ruska: Prvýkrát musela krajina NATO evakuovať dve obce! Požiar tankera spôsobil hrôzu

BUKUREŠŤ - Rumunsko sa prvýkrát od začiatku ruskej agresie ocitlo v situácii, keď muselo ako členská krajina NATO evakuovať hneď dve obce. Po zásahu ruského dronu začal pri ukrajinskom brehu Dunaja horieť tanker s plynom a úrady upozornili na bezprostredné riziko mohutného výbuchu.
Po zásahu dronom vypukol požiar na tankeri
Rumunské médiá informovali, že tamojšie úrady vyhlásili poplach po tom, čo ruský dron zasiahlo tanker MT Orinda, plaviaci sa pod tureckou vlajkou. K incidentu došlo deň po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Grécku uzavrel dohodu o dovoze amerického LNG do čiernomorských prístavov.
Podľa informácií tureckých úradov bol tanker zasiahnutý počas vykládky LPG, pričom plavidlo následne zachvátil oheň. Posádku so 16 členmi sa podarilo evakuovať – nikto neutrpel zranenia, uviedla agentúra AP.
Rumunsko spúšťa evakuáciu pre riziko výbuchu
Najvážnejšia situácia nastala v rumunskej obci Plauru, ktorá leží priamo oproti ukrajinskému prístavu Izmajil. Server Digi24 s odvolaním sa na miestne úrady uviedol, že z oblasti má odísť 100 až 150 ľudí. Agentúra Agerpress zverejnila zábery, na ktorých je vidieť horiaci tanker kotviaci na ukrajinskom brehu Dunaja.
Rumunská agentúra pre mimoriadne situácie vydala varovanie: „V oblasti obce Plauru hrozí vážna explózia. Vyhnite sa lokalite a okamžite ju opustite. Rešpektujte usmernenia úradov vrátane evakuácie, dopravných obmedzení a obchádzkových trás.“
Evakuácia zasiahla aj druhú obec
Úrady neskôr rozšírili preventívne opatrenia aj na približne 40 obyvateľov obce Ceatalchioi, odkiaľ boli evakuované aj domáce a hospodárske zvieratá. Ľudia našli útočisko v budovách, ktoré poskytla radnica mesta Tulcea, kde zostanú, kým riziko nevyprchá.
Rusi útočili dronmi na celú Odeskú oblasť
Šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper oznámil, že v noci podniklo Rusko rozsiahly útok bezpilotnými prostriedkami. Podľa jeho slov boli zasiahnuté energetické objekty a prístavná infraštruktúra, poškodenie utrpelo aj niekoľko civilných lodí.