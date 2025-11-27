Turecký súd oslobodil 4 fotoreportérov, ktorých zadržali počas protestov

ANKARA - Turecký súd vo štvrtok oslobodil štyroch fotoreportérov vrátane fotografa francúzskej tlačovej agentúry AFP, ktorí boli obvinení v súvislosti s masovými demonštráciami v Istanbule v marci tohto roku. Informuje o tom agentúra AFP.
Polícia zadržala týchto štyroch fotografov v rámci razií niekoľko dní po začiatku vlny protestov, ktorú vyvolalo zatknutie istanbulského primátora Ekrema Imamogla. Ten naďalej ostáva vo väzbe. Fotografov obvinili z porušenia zákona o demonštráciách a verejných zhromaždeniach, rovnako ako tisíce protestujúcich. „Neexistuje žiadny pevný základ, že obžalovaní spáchali údajný trestný čin,“ uviedla sudkyňa istanbulského súdu a nariadila prepustenie štyroch fotografov.
Medzinárodní aj lokálni novinári
Yasin Akgul ako jediný z tejto štvorice pracuje pre medzinárodné médiá. Ďalší traja sú Ali Onur Tosun z tureckej televízie NOW Haber a „freelance“ fotografi Bülent Kilic a Zeynep Kurayová. Nikto z nich sa na utorkovom pojednávaní nezúčastnil. AFP opakovane žiadala Akgulovo prepustenie a jeho právnik na pojednávaní 24. októbra uviedol, že nedošlo k žiadnemu trestnému konaniu.
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) privítala rozhodnutie súdu v tomto prípade, ktorý označila za nezákonný. „Oslobodenie novinárov je úľavou, no zároveň ukázalo, že ich zatknutia boli svojvoľné,“ uviedol predstaviteľ RSF Erol Önderoglu. Cieľom bolo podľa neho „obmedziť právo verejnosti na prístup k spravodajstvu“.
Protesty po zadržaní primátora
Najväčšie protesty od protivládnych demonštrácií z roku 2013 vyvolalo Imamoglove zadržanie a z Istanbulu sa rozšírili po celom Turecku. Zadržanie istanbulského primátora je považované za politicky motivované, pretože je vnímaný ako hlavný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028.