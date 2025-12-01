Zosuv pôdy v Peru si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 20 zranených

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Agus Fitrah)
LIMA - Najmenej 12 ľudí dnes zahynulo v Peru, keď sa pri zosuve pôdy pri riečnom brehu potopili dve lode. Medzi mŕtvymi sú aj tri deti. Ďalšie dve osoby sa nezvestné a 20 utrpelo zranenia, informovala agentúra Reuters.
Zosuv, ku ktorému došlo v prístave Iparía na amazonskej rieke Ucayali, potopil jednu loď, na ktorej palube bolo asi 50 pasažierov a druhú, kde nebol nikto.
V Peru začalo obdobie dažďov, kvôli ktorému sa nad riečnym prístavom uvoľnila erodovaná pôda. Pátracia operácia pokračuje a na miesto bolo privolané na pomoc peruánske námorníctvo, uviedla agentúra AFP.