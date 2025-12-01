Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Katastrofa obrovských rozmerov v Ázii: Záplavy a zosuvy pôdy majú viac než 1000 obetí, záchranári bojujú s časom

TASR, ČTK

JAKARTA - Počet obetí ničivých záplav a zosuvov pôdy v južnej a juhovýchodnej Ázii sa v pondelok zvýšil na viac než 1000, oznámili úrady. V Indonézii je podľa najnovších údajov potvrdených už viac než 500 ľudí a najmenej 500 ďalších je nezvestných. Informovala o tom agentúra AFP.

Silné monzúnové dažde zasiahli počas uplynulého týždňa veľkú časť indonézskeho ostrova Sumatra, juh Thajska, sever Malajzie a celú Srí Lanku. V dôsledku zostali bez prístrešia a základných vecí tisíce ľudí. Srílanské i indonézske úrady nasadili na pomoc preživším armádu. Indonézsky prezident Prabowo Subianto pri pondelňajšej návšteve provincie Severná Sumatra vyhlásil, že to najhoršie má ostrov snáď už za sebou. Hlava štátu je podľa AFP pod tlakom, aby vyhlásila stav núdze. Na rozdiel od srílanského prezidenta Anuru Kumaru Disanajakeho však Subianto tiež verejne nepožiadal o medzinárodnú pomoc.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Eranga Jayawardena)

Povodne v 12 provinciách v južnej časti Thajska podľa tamojších úradov postihli viac ako 1,4 milióna domácnosti a 3,8 milióna obyvateľov. V krajine zahynulo najmenej 176 ľudí. Na Srí Lanke si ničivé počasie spôsobené tropickou cyklónou Ditwah, ktorú sprevádzal silný vietor a dážď, vyžiadalo dosiaľ 334 obetí a záchranári stále pátrajú po 370 nezvestných osobách. Takmer 150.000 ďalších ľudí je ubytovaných v provizórnych prístreškoch. 

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Nazar Chaniago)

Na Sumatre zomrelo viac ako 500 ľudí

Počet obetí záplav a zosuvov pôdy na indonézskom ostrove Sumatra vzrástol na viac ako 500, uviedla dnes agentúra AFP. Ďalších najmenej 500 osôb je nezvestných a stovky ľudí utrpeli zranenia. O strechu nad hlavou minimálne dočasne prišlo okolo 300.000 ľudí. Do niektorých z najhoršie postihnutých oblastí sa stále snažia dostať záchranári.

Pátranie po preživších a ďalších obetiach naďalej pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že niektoré oblasti Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý má nedostatok ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia v obavách o prežitie začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.

 (Zdroj: SITA/AP Photo/Nazar Chaniago)

Jednu z najpostihnutejších oblastí, ktorou je provincia Severná Sumatra, dnes podľa serveru BBC News navštívil indonézsky prezident Prabovo Subianto.

