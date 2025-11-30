Tragická bilancia na Srí Lanke: Počet obetí povodní stúpol na 334

KOLOMBO - Pre povodne a zosuvy pôdy, ktoré spôsobil cyklón Ditwah, zahynulo na Srí Lanke už 334 osôb, pričom ďalších 400 je stále nezvestných, uviedla v nedeľu agentúra pre zvládanie katastrof. Podľa tamojších predstaviteľov ide o najhoršiu prírodnú pohromu za posledné dve dekády, informuje agentúra AFP.
Intenzívne dažde sa po týždni zmiernili, no nízko položené oblasti hlavného mesta Kolombo sú naďalej zaplavené. Situácia ovplyvnila viac ako milión ľudí, uviedla agentúra pre zvládanie katastrof.
V nedeľu večer sa zrútil do rieky vrtuľník, ktorý prevážal potraviny pre pacientov uviaznutých v nemocnici severne od Kolomba. Hovorca letectva pre AFP ozrejmil, že všetkých päť členov posádky sa podarilo zachrániť a že boli prevezení do neďalekej nemocnice. Ďalší vrtuľník vyslaný z Indie v nedeľu zachránil 24 osôb. Pakistanské vzdušné sily tiež vyslali záchranné tímy a Japonsko takisto prisľúbilo pomoc. Cyklón Ditwah sa ešte v sobotu presunul na sever smerom k Indii.