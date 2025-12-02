MOSKVA - Ruský propagandista Vladimir Solovjov sa opäť postaral o rozruch. Vo svojej televíznej relácii načrtol mrazivý scenár smerom k Západu, vysmial sa reakciám na Trumpov mierový plán a Európanom odkázal, že majú počítať s „tvrdou realitou“. Jeho slovník bol ešte ostrejší než zvyčajne.
Televízne vystúpenie plné hrozieb
Vladimir Solovjov, dlhoročná tvár kremeľskej propagandy, si v najnovšom nedeľnom vysielaní nebral servítku. S teatrálnou istotou naznačoval, že ruské vojská by sa raz mohli ocitnúť v európskych metropolách.
„Keď prídeme do Paríža, keď prídeme do Berlína“
Solovjov vo svojom programe predviedol gestá, počas ktorých ukazoval na uši a vysvetľoval, že „týmto uchom“ bude lepšie počuť európske nariekanie, až keď ruské jednotky vstúpia do Paríža či Berlína. Tieto slová prišli ako reakcia na výzvy, aby Rusko vzdalo kontrolu nad Záporožskou jadrovou elektrárňou a ďalšími obsadenými územiami.
Posmech z reakcií na Trumpových 28 bodov
Propagandista sa venoval aj mierovej iniciatíve Donalda Trumpa. Tvrdil, že Západ spanikáril len preto, že Washington predstavil konkrétny plán na ukončenie vojny. Podľa Solovjova je Moskva pripravená o ňom rokovať a znovu pripomenul ruskú verziu, že to bola ukrajinská strana, ktorá pred rokmi rokovania zastavila.
Hrozby smerom k Európe: „Ukážeme vám prevahu“
Solovjov následne adresoval varovanie celému kontinentu. Vyhlásil, že Rusko je pripravené dokazovať svoju vojenskú silu nielen proti ukrajinským jednotkám, ale aj proti všetkým európskym krajinám, ktoré Kyjev podporujú.
Spomenul tajné služby, zahraničných dobrovoľníkov, techniku aj systémy komunikácie. „Všetci tam zostanete a zhnijete,“ odkázal.
Zelenskyj vraj nemá už žiadne tromfy
Podľa Solovjova pochopili Spojené štáty „situáciu na fronte“ a tlačia na Volodymyra Zelenského, aby Trumpov plán prijal. Tvrdil, že ukrajinský prezident „už nemá v rukách nič, čím by prekvapil“.
Kondraťjev: Ukrajina je súčasť ruskej sféry
V programe vystúpil aj ruský senátor Alexej Kondraťjev. Ten tvrdil, že Ukrajina je prirodzenou súčasťou „ruského sveta“, a naznačil, že posledné tri desaťročia boli len neúspešným pokusom odtrhnúť sa od ruskej identity. Podľa neho sa Kyjev len snažil priblížiť Západu, čo považuje za chybu.