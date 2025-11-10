Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Hrôzostrašná nehoda: Milionár uhorel vo svojom Lamborghini! Po okolí sa povaľovali zväzky bankoviek

Z luxusného športiaku zostal vrak.
Z luxusného športiaku zostal vrak. (Zdroj: Moskovská prokuratúra)
MOSKVA - Nočná jazda v Moskve sa zmenila na katastrofu. Luxusné Lamborghini s štyrmi mužmi vo vnútri sa prevrátilo, narazilo do bariéry a vzbĺklo. Na asfalte po výbuchu zostali bankovky aj úplne zničený vrak.

Milionár havaroval pri rýchlosti približne 150 km/h

Podľa ruských médií viedol 36-ročný Alexej Doľgich svoje Lamborghini po moskovskej diaľnici rýchlosťou okolo 93 míľ za hodinu, teda zhruba 150 km/h. Auto malo hodnotu približne 329-tisíc britských libier, čo je podľa aktuálneho prepočtu asi 380-tisíc eur.

Vo vozidle sedeli okrem neho aj traja mladší známi. Krátko po tom, čo luxusné auto zrýchlilo na nočnej trase, Doľgich nad vozidlom stratil kontrolu. Lamborghini sa prevrátilo, narazilo do zvodidiel a v okamihu vzbĺklo.

Všetko sa odohralo v zlomku sekundy

K tragédii došlo približne o 1:30 v noci. Svedkovia opisovali silný výbuch a „stenu plameňov“, ktorá po náraze zasiahla okolie. Podľa vyjadrenia prokuratúry: „Vodič Lamborghini narazil do prekážky, následne sa vozidlo prevrátilo a začalo horieť.“

Dôsledky havárie boli tragické. Doľgich zahynul na mieste spolu s jedným z pasažierov, Ivanom Solovjovom. Ďalší dvaja mladíci — 21-ročný Nikita Tezikov a 22-ročný Kirill Močalov — utrpeli vážne zranenia, ale prežili a boli okamžite prevezení do nemocnice.

Bankovky rozhádzané na vozovke

Z prvých fotografií, ktoré sa objavili na ruských sociálnych sieťach, zostáva desivý dojem. Lamborghini bolo zredukované na čierny kovový torzo, v ktorom len ťažko rozoznať pôvodný tvar. Na asfalte sa pritom váľali roztrhané balíky peňazí, ktoré sa po náraze a explózii rozleteli po okolí.

Ruské médiá hovoria o hrôzostrašnej nehode

Tragická jazda superautom podľa médií patrí medzi „najdesivejšie nehody posledných mesiacov“. Vyšetrovanie pokračuje, no podľa doterajších informácií bolo príčinou havárie extrémne prekročenie rýchlosti a strata kontroly nad vozidlom.

