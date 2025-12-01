Hlúposť a hazard so životom: VIDEO turistov pri Morskom Oku v Tatrách upozornilo na totálnu nezodpovednosť

ZAKOPANÉ - V poľských Tatrách sa odohrala scéna, ktorá vyvolala vlnu pobúrenia. Pri Morskom Oku, jednom z najnavštevovanejších plies v regióne, natočili turistov, ako kráčajú po extrémne tenkej vrstve ľadu. Video sa rýchlo rozšírilo internetom a upozorňuje na bezohľadné a riskantné správanie.
Na incident upozornila stránka Tygodnik Podhalański, ktorá zverejnila video zachytávajúce skupiny turistov priamo na hladine plesa, hoci ľad bol podľa miestnych veľmi tenký a nestabilný. „Extrémna nezodpovednosť turistov! Mnoho ľudí dnes vošlo na veľmi tenkú vrstvu ľadu, niektorí naozaj ďaleko!,“ píše stránka na sociálnej sieti.
Morské Oko je pritom miestom, kde je vstup na zamrznutú hladinu zakázaný a trestaný pokutami. Najväčšie riziko však predstavuje samotný ľad, ktorý sa môže preboriť doslova v sekundách. Pod videom sa okamžite rozpútala búrlivá diskusia. Používatelia sociálnych sietí ostro kritizujú hazardné správanie návštevníkov. „Hlúposť v najčistejšej podobe!,“ napísal jeden z diskutujúcich. „Všetci by mali dostať veľmi vysoké pokuty, extrémna nezodpovednosť,“ pridal sa ďalší.
Poľskí horskí záchranári dlhodobo upozorňujú, že ľad na Morskom Oku býva nerovnomerný a zrádny. Aj pri nízkych teplotách nie je zaručené, že pleso dostatočne zamrzlo. Kombinácia studenej vody, vzdialenosti od brehu a ťažkých podmienok môže viesť k tragickým následkom.