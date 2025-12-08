Internetom koluje VIDEO zo Štrbského Plesa! VIDEO Šialená zábava dvojice, verejnosť nešetrila kritikou

POPRAD - Ľudí na internete rozčúlilo video s dvojicou mladíkov, ktorí sa bicyklujú na zamrznutom Štrbskom plese. Zábery vyvolali rozporuplné reakcie, pričom mnohí konanie označili za mimoriadne nebezpečné a nezodpovedné.
Na sociálnej sieti zverejnila stránka Tatry video, ktoré zachytáva dvojicu mladíkov, ako sa bicyklujú na zamrznutom Štrbskom plese. Stránka sa zmohla len na krátky popis: "Bez komentára."
Zábery spustili rozporuplné reakcie. Niektorí v tom nevidia nič zlé a podľa ich slov sa "po Štrbskom plese bežne chodí krížom krážom, pretože tam je hrubá vrstva ľadu". Viacerí však odporujú s tým, že takého konanie je mimoriadne nebezpečné a hlavne v súčasnej dobe, keď zima a mrazy nie sú také silné ako v minulosti. "Ľudská hlúposť nepozná hraníc," alebo "Hra so smrťou," zazneli reakcie na video. Keďže ide o prírodné jazero, hrúbka ľadu nemusí byť na každom mieste dostačujúca a hrozí jeho prelomenie. Navyše, jazdiť po snehu a ľade na bicykli predstavuje už samo o sebe riziko ohrozenia zdravia.
Bezpečná hrúbka ľadu
Bezpečný ľad pre jednu osobu má hrúbku od desiatich do 15 centimetrov, pre skupinu viacerých osôb je to 20 centimetrov a viac. Vyplýva to z odporúčaní odborníkov Ministerstva vnútra SR. "Uvedené hrúbky ľadu však nezaručujú, že sa ľad nemôže preboriť. To, že na niektorých miestach dosahuje ľad na vodnej hladine odporúčanú bezpečnú hrúbku od desiatich do 20 centimetrov a viac, neznamená, že táto hrúbka je po celej jeho ploche," upozornil rezort.
"A potom rodičia plačú, lebo prišli o milované dieťa, ale naučiť sa pravidlá bezpečného správania je priveľa," neodpustil si jeden v komentároch. "K tomu si ešte predstavme, ako by to vyzeralo, kebyže toto robí každý," zamýšla sa Slovák.