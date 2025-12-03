Desivé varovanie Švédska: Ruská vojenská agresia sa bude stále zosilňovať! Štokholm ide vo veľkom zbrojiť

ŠTOKHOLM - Štokholm vysiela do Európy znepokojivý signál: Ruská vojenská hrozba podľa švédskych ozbrojených síl porastie až do roku 2030 a krajina musí urýchlene posilniť vlastnú obranu.
Hrozba, ktorá má rásť celé desaťročie
Švédski armádni stratégovia zverejnili mimoriadne ostré stanovisko: Moskva podľa nich nezmierni agresívne ambície a bezpečnostný tlak na Európu bude rásť ešte minimálne do roku 2030. Ako píše Sweden Herald, krajina preto pripravuje sériu zásadných krokov, ktoré majú ochrániť jej územie aj spojencov.
Štokholm rozbieha nové obranné projekty
Odborníci na obranu upozorňujú, že Rusko bude v nasledujúcich štyroch rokoch pokračovať v masívnom zbrojení a rozširovaní svojho dosahu. Švédsko preto rozbieha nové projekty – od moderných systémov protivzdušnej obrany až po spravodajské technológie vrátane rakiet dlhého doletu a vlastných prieskumných satelitov.
Rozpočet prudko rastie
Aktuálny obranný rozpočet krajiny je približne 120 miliárd eur. Do roku 2030 má narásť na takmer 164 miliárd eur, ktoré chce armáda investovať do výzbroje kompatibilnej s požiadavkami NATO a do budovania útočno-obranných kapacít na veľké vzdialenosti.
Edström: Rusko rastie bez ohľadu na Ukrajinu
„Pozorujeme, že Rusko pokračuje v budovaní sily bez ohľadu na dianie na Ukrajine,“ vyhlásil náčelník generálneho štábu Carl-Johan Edström. Podľa neho môže ísť o posilňovanie ruských pozemných jednotiek pri Baltskom mori, rozširovanie zbraní s dlhým dosahom či rast flotily v Severnom ľadovom oceáne.
Švédsko chce útočné kapacity dlhého doletu
Minister obrany Pål Jonson zároveň potvrdil, že Švédsko chce pre armádu zabezpečiť moderné diaľkovo navádzané strely schopné zasiahnuť ciele hlboko vo vnútrozemí súperových štátov. O tomto zámere informovala agentúra Reuters, podľa ktorej Štokholm považuje takýto arzenál za nevyhnutný odstrašujúci nástroj voči ruským raketovým systémom.
NATO pripravuje spoločný postup v Baltskom mori
Do roku 2030 má vzniknúť aj nová úroveň koordinácie medzi pozemnými, námornými a vzdušnými silami členských krajín NATO pri Baltskom mori. Práve toto územie je podľa švédskeho velenia stále kľúčovejším priestorom pre sledovanie ruských aktivít.
Spravodajské oko od Uralu po Stredomorie
„Potrebujeme mať jasný prehľad o dianí v obrovskom koridore od Uralu až po Atlantik a južné Stredomorie,“ zdôraznil Edström. Dodal, že len rozsiahle spravodajské a obranné kapacity dokážu zabezpečiť, aby Švédsko aj jeho spojenci zostali v bezpečí.