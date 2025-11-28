Legendárny Paľo HABERA sa na koncerte v Košiciach pustil do Putina! Drsný odkaz venoval aj Ficovi

KOŠICE - Tak toto sa len tak nevidí. Známy slovenský spevák, hrdý rodák z Brezna a legendárny porotca slovenských Superstar Pavol Habera sa poriadne rozohnil. Počas živého vystúpenia medzi pesničkami začal komentovať aktuálnu domácu a aj geopolitickú situáciu a z jeho úst to schytal nielen ruský agresor Vladimir Putin!
"Chcel by som tu pozdraviť vysokého funkcionára v socialistickom systéme našej vlasti," začal Habera s dávkou irónie svoju reč. Jeho rozhorčenie totiž smerovalo na aktuálne tvorený mierový plán pre našich východných susedov na Ukrajine, ktorí už vyše troch rokov zápasia s ruskou agresiou v otvorenom kinetickom vojenskom konflikte. Habera však svoju nespokojnosť preniesol na domáce politické ihrisko, keď nepriamo spomenul predsedu vlády.
VIDEO Pozrite si, ako Habera naložil Putinovi a ďalším:
"Dnes je to človek, ktorý stojí v čele nášho štátu a teší sa z toho, nie, neteší sa možno z toho, ale chodí sa pchať do zadku človekovi, ktorý bombarduje našich susedov," po týchto slovách z úst speváka zaznel v sále podporný potlesk, no nielen to.
Môžem si povedať, čo chcem, to je sloboda
Habera na nespokojnosť niektorých jednotlivcov v hľadisku reagoval tak, ako to vie len on: "Môžem si povedať, čo chcem, to je tá sloboda."
"Nie, nemôžeš si povedať..." ozvalo sa z nespokojnej časti hľadiska, na čo sa ozvalo bučanie ostatných podporovateľov Haberu. "Nie je to správne, aby sme len tak odsúdili vedľajší názor a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. To keby sa stalo nám, čo by ste robili? Bolo by to nesprávne a nespravodlivé," dodal.
