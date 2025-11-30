Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka

MOSKVA - Počas piatkového stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Moskve upútala pozornosť osoba, ktorá by mala byť za normálnych okolností „neviditeľná.“ Tlmočníčka, ktorá prekladala z ruštiny do maďarčiny, totiž viackrát zmenila vyznenie slov ruského prezidenta.
Výroky v pôvodom ruskom jazyku porovnal s prekladom do maďarčiny maďarský portál Telux. Podľa protokolu si delegácie prinášajú vlastných tlmočníkov, čo je pochopiteľné - ide o dôveru, že to, čo si od nich v preklade politik vypočuje, zodpovedá tomu, čo druhá strana skutočne povedala. Podobne to bolo aj v prípade stretnutia Putina s Orbánom, kedy si maďarská delegácia do Moskvy priniesla vlastnú tlmočníčku. Ukázalo sa však, že to, čo povedal Putin, často nesedelo s tým, čo pretlmočila Orbánovi.
Zdvorilostné pozdravy a záver boli podľa portál riadne preložené. Nad zvyškom však už dvíhali obočie. „S potešením konštatujem, že bez ohľadu na zložitosť súčasnej situácie sa naše vzťahy zachovali a rozvíjajú,“ povedal Putin. „Som veľmi rád, že môžem zdôrazniť, že naše vzťahy sa naďalej rozvíjajú,“ preložila tlmočníčka.
Podobných nepresností je viacero. Putin počas svojej reči Orbánovi napríklad povedal, že sa poznajú už dlho, čo tlmočníčka preložila ako: „Som rád, že si k nám prišiel.“ „Viem, že vo svojej práci máte na pamäti predovšetkým záujmy Maďarska a maďarského ľudu,“ uviedol Putin. „Dúfam, že teraz preberieme ďalšie možnosti spolupráce a budeme v tom pokračovať,“ preložila tlmočníčka.
Význam niektorých viet bol dokonca úplne opačný. „Naše názory na určité veci, vrátane medzinárodných záležitostí, sa nemusia nevyhnutne zhodovať...“ povedal Putin. „Naša spolupráca funguje dobre aj na medzinárodnej úrovni,“ povedala tlmočníčka.
Potom sa k slovu dostal Orbán, ktorého do ruštiny tlmočil tlmočník, ktorý bol súčasťou ruskej delegácie. Tento preklad bol už podľa portálu v primeranej profesionálnej kvalite.
Išlo pritom o skúsenú tlmočníčku, ktorá maďarské delegácie sprevádza už roky. Hovorca Fideszu Tamás Menczer pre maďarský portál 444 vysvetlil, že tlmočníčka „poriadne nepočula, čo Putin hovorí“. Dodal, že každý môže mať horší deň, tlmočníčku však označil za „najlepšiu vo svojom odbore“.