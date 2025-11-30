Akčné scény v potravinách a šokovaní ľudia: Partia policajtov chytala DIVIAKA! Všetko je zachytené na VIDEU

PLZEŇ – Ľudia v nákupnom centre v Plzni v sobotu neverili vlastným očiam. Medzi predajňami pobehoval diviak. Zviera najskôr zamierilo do kvetinárstva a potom sa rozhodlo „vybaviť si nákupy“ v potravinách a pekárni.
Netrvalo dlho a spustila sa policajná naháňačka. Privolaná bola totiž hliadka. „Na tiesňovú linku sme prijali oznámenie od strážnikov nákupného centra, že v predajni kvetinárstva v Tescu sa pohybuje diviak,“ uviedla pre novinky.cz hovorkyňa mestskej polície Jana Pužmanová.
Na miesto teda vyrazili muži zákona. Diviak sa medzitým presunul z kvetinárstva do potravín k pečivu. „Prasa sme v priestoroch pekárne zadržali pomocou dvoch odchytových tyčí. Potom sme ho dostali von z nákupného centra,“ uviedla hovorkyňa. Podotkal, že diviak neutrpel žiadne zranenia, na neďalekom poli ho policajti pustili na slobodu.