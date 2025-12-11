Škandál v Rakúsku! Falošná policajtka zo Slovenska na FOTO okrádala dôchodcov: Nevarovalo ich ani tetovanie kvetinky

VIEDEŇ - Dolnorakúska polícia rieši sériu podvodov, pri ktorých sa mladá Slovenka predstavovala ako policajtka či prokurátorka a od seniorov vylákala peniaze, šperky aj zlaté dukáty. Pátranie po ďalších poškodených pokračuje, upozorňuje Kronen Zeitung.
Podvod, ktorý začal jednou obeťou, sa môže skončiť sériou prípadov
Rakúski vyšetrovatelia rozširujú pátranie po ďalších ľuďoch, ktorí sa mohli stať terčom 21-ročnej Slovenky pôsobiacej v organizovanej skupine podvodníkov. Ako uvádza Kronen Zeitung, mladá žena sa vydávala za policajtku alebo prokurátorku a volala najmä starších ľudí.
Jej scenár bol vždy rovnaký: niekto z rodiny — syn či dcéra — údajne spôsobil dopravnú nehodu a teraz sedí vo väzbe. Jedinou možnosťou, ako mu pomôcť, mala byť okamžitá „kaucia“.
Obeť, vystrašená predstavenou verziou udalostí, potom odovzdala úspory a cennosti priamo do rúk podvodníčky.
Slovenku zadržali pri akcii v Nemecku
Špecializovaná skupina „Falsche Polizisten“ pri Krajinskom kriminálnom úrade dlho sledovala pohyb podozrivých. Zásah prišiel v Nemecku — mladú ženu zadržali priamo pri odovzdávaní ďalšej falošnej kaucie. Podľa rakúskych kriminalistov nešlo o jediný prípad, pretože spôsob jej konania jasne naznačuje, že mohlo existovať viac obetí.
Práve preto polícia teraz aktívne vyzýva verejnosť, aby sa prihlásili všetci, ktorí sa stretli s podobným scenárom.
Štatistiky varujú: menej pokusov, ale viac úspešných útokov
Dolné Rakúsko čelí podľa Kronen Zeitung vlnám podvodov typu „policajt“ a „kaucia“, hoci množstvo samotných pokusov klesá. Problémom je, že páchatelia sú čoraz úspešnejší.
- 2024: 122 pokusov, 18 dokončených skutkov, škoda 500 000 €
- 2025: 67 pokusov, 22 dokončených skutkov, škoda 700 000 €
Šanca, že podvodníci získajú vysoké sumy, tak výrazne rastie. Vyšetrovatelia preto opakovane upozorňujú seniorov, aby nikdy neodovzdávali peniaze neznámym osobám a aby si každé alarmujúce tvrdenie overovali priamo na polícii.