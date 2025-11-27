FBI začal rozsiahle vyšetrovanie: Prípad streľby na členov Národnej gardy sa vyšetruje ako teroristický čin

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vo štvrtok oznámil, že začal rozsiahle vyšetrovanie „teroristického útoku“ po streľbe na príslušníkov Národnej Gardy USA v blízkosti Bieleho domu vo Washingtone. Informoval o tom riaditeľ FBI Kash Patel, píše správa agentúr AFP a AP a stanice CNN.
Páchateľom stredajšej streľby bol podľa amerických úradov 29-ročný afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal, ktorý do Spojených štátov prišiel v roku 2021. Podozrivý údajne autom prešiel celé USA – z Bellinghamu vo Washingtone na západnom pobreží až do hlavného mesta Washington na východnom pobreží.
Prečo afganský štátny príslušník cestoval do mesta
FBI momentálne vyšetruje, ako a prečo afganský štátny príslušník cestoval až do hlavného mesta, kde postrelil členov Národnej gardy. Úrad už vypočul všetkých v dome podozrivého a vykonal niekoľko domových prehliadok. Príslušníci úradu budú taktiež vyšetrovať kontakty podozrivého s americkými silami v Afganistane, ako aj jeho známych v USA a v zahraničí. Postrelených členov Národnej gardy medzičasom identifikovali ako 20-ročnú Sarah Beckstromovú a 24-ročného Andrewa Wolfea, dodala prokurátorka Jeanine Pirrová. Obaja podstúpili operáciu, no aj naďalej sú v kritickom stave.
Podľa zistení útočník pri streľbe použil revolver kalibru .357. Strelec čelí obvineniu z útoku s úmyslom zabiť. Pirrová dodala, že končené obvinenie bude čiastočne závisieť od toho, či členovia gardy prežijú. V prípade, že postrelení vojaci zomrú, bude muž obvinený z vraždy prvého stupňa. Ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vo štvrtok v televízii Fox News tiež naznačila, že vláda by mohla žiadať trest smrti, uviedla CNN.