Streľba v bare: Po útoku ozbrojenca hlásia najmenej sedem obetí a ďalších ťažko zranených

Pri streľbe v bare v Mexiku zahynulo sedem ľudí
Pri streľbe v bare v Mexiku zahynulo sedem ľudí (Zdroj: X)
TASR

MEXIKO - Pri streľbe v bare v strednom Mexiku neprežilo ozbrojený útok sedem ľudí a päť ďalších osôb utrpelo vážne zranenia. Podľa polície štyri obete zahynuli na mieste, ďalších troch ľudí sa zdravotníkom nepodarilo zachrániť, informuje o tom správa agentúry AFP.

Podľa svedkov ozbrojení útočníci vtrhli v sobotu v skorých ranných hodinách do baru La Resaka v robotníckej štvrti v meste Tula, ktoré sa nachádza v štáte Hidalgo približne 100 km od mexickej metropoly. Prípad vyšetrujú federálne a štátne bezpečnostné zložky, zatiaľ sa im však nepodarilo zadržať žiadnych podozrivých.

Štát Hidalgo je známy pôsobením gangov, ktoré sú zapletené do nelegálneho obchodovania s kradnutými pohonnými látkami, no takéto masové vraždy sú tam zriedkavé. Úrad pre bezpečnosť v štáte Hidalgo uviedol, že pred útokom zaregistrovali v tejto oblasti spory medzi súperiacimi gangmi, pričom podľa miestnych médií k vnútorným sporom došlo po zadržaní údajného vodcu miestneho gangu.

Násilie, ktoré je vo väčšine prípadov spojené s obchodovaním s drogami, si v Mexiku vyžiadalo od roku 2006, keď štát začal zasahovať proti kartelom, približne 480-tisíc životov, pričom viac než 120-tisíc ľudí zostáva nezvestných.

