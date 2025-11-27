Smutná správa z frontu: Vojna na Ukrajine si vyžiadala život mladého Čecha (†27)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - V radoch ukrajinskej armády zahynul ďalší český dobrovoľník. Iba 27-ročný Jirka našiel smrť na fronte pri meste Izjum. Šokujúcu správu potvrdila stredná škola v Uherskom Hradišti, kde mladý muž kedysi študoval.
Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky (MZV) potvrdilo, že o tragickom prípade vie a je v kontakte s rodinou zosnulého. Podrobnosti však odmieta zverejniť. Stredná uměleckoprůmyslová škola v Uherskom Hradišti v príspevku na sociálnej sieti oznámila, že ich bývalý žiak padol pri Izjume.
"Minulý týždeň nás zasiahla smutná správa. Vo vojne na ukrajinskom fronte pri Izjume zahynul náš bývalý študent kameňo-sochárskeho odboru, Jirka Kotrla. Mal 27 rokov. Česť jeho pamiatke," uviedla škola. Riaditeľ následne potvrdil, že mladík u nich študoval do tretieho ročníka. Matka kontaktovala triednu učiteľku s informáciou o jeho úmrtí.
"Jirka mi utkvel v pamäti, bol výtvarne talentovaný, mal veľký zmysel pre detail, bol poctivý, dokázal s úlohou stráviť veľa času, išiel do hĺbky a všetko bral vážne," povedala jeho triedna učiteľka. Učitelia na danom odbore našli jeho práce, ktoré robil v treťom ročníku, a odovzdajú ich matke.
Podľa dostupných informácií prišiel o život prvý Čech pri bojoch s ruskou armádou v Donbase v júni 2022. Predvlani v marci padol druhý dobrovoľník. O dva mesiace neskôr zomrel zakladateľ Projektu Phoenix, český medik, ktorý bol vážne zranený po zásahu na Donbase a potom prevezený do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice. Vlani vo februári informoval účet Vozím drony na Ukrajinu o úmrtí českého dobrovoľníka, ktorý bojoval na ukrajinskej strane, a to pri meste Avdijivka.