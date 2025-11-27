Putin opäť šokoval: Jeho nohy ho nechcú poslúchať! VIDEO Pozrite, čo sa s NIMI dialo

BIŠKEK - Počas Putinovej návštevy Kyrgyzstánu upútalo pozornosť video, na ktorom ruský prezident nervózne šermuje nohami a zviera dlane. Zábery z rokovania s Alexandrom Lukašenkom opäť rozprúdili špekulácie o jeho zdravotnom stave aj o dynamike vzťahov medzi oboma autokratmi.
Trojdňová cesta, ktorá sa nečakane zvrtla na analýzu každého pohybu
Vladimir Putin pricestoval do Biškeku na oficiálnu trojdňovú návštevu – podľa Kremľa s cieľom „posilniť strategické partnerstvo“ s Kirgizskom. Na ceste ho sprevádzali ministri i podnikateľ Roman Abramovič, ktorého Forbes v aktuálnom rebríčku umiestnil na 311. miesto. Súčasťou programu bol aj rad bilaterálnych rokovaní vrátane stretnutia s kirgizským prezidentom Sadyrom Žaparovom.
Ani tentoraz však nešlo len o diplomaciu. Ako pripomenul nezávislý denník The Moscow Times, pre ruského prezidenta je to len druhá zahraničná cesta od vydania zatykača Medzinárodným trestným súdom v Haagu. Každý detail jeho vystupovania preto sledujú ako pod lupou.
A presne jeden taký detail úplne zatienil zvyšok programu.
Video z rokovania: napätý Putin, uvoľnený Lukašenko
Ukrajinský exnámestník ministra vnútra Anton Heraščenko zverejnil na sieti X video, ktoré okamžite obletelo sociálne siete. Zábery ukazujú Putina, ktorý takmer bez prestávky podupáva nohami, vytáča chodidlá do strán a pri tom drží ruky pevne zaťaté. V ostrom kontraste s ním pôsobí Alexander Lukašenko – pokojný, uvoľnený, presne ten typ sebaistoty, ktorú autoritári radi predvádzajú.
Heraščenko k videu napísal, že ruský líder vyzerá viditeľne nervózne, zatiaľ čo Lukašenko pôsobí, akoby mal priebeh rozhovoru pevne v rukách. Video sa rýchlo stalo virálnym a znova oživilo špekulácie o Putinovom zdravotnom stave, ktoré sa pravidelne vracajú pri podobných verejných vystúpeniach.
Kremeľ rieši diplomaciu, verejnosť rieši Putina
Obaja lídri sa stretli v rámci širších rokovaní o Ukrajine. Lukašenko pred médiami naznačil, že prípadné rusko-ukrajinské rokovania budú vyžadovať „ťažké rozhodnutia“ a že očakáva zdržanlivý postoj Washingtonu. Citovala ho ruská agentúra TASS.
Putin súhlasil a dodal, že Spojené štáty si zložitosť situácie uvedomujú. „Mám pocit, že toto pochopenie existuje,“ vyhlásil počas stretnutia. Tieto slová zazneli v čase, keď sa Západ snaží odhadnúť, či Kremeľ skutočne hľadá cestu k mierovým rokovaniam, alebo iba testuje reakcie medzinárodných partnerov.
Všetky tieto politické odkazy však zatienila jedna vec – jeho nepokojné nohy, ktoré sa stali symbolom celého stretnutia.
Záber zo zákulisia, ktorý vypovedá viac než oficiálne komuniké
Putinova reč tela na zverejnenom videu pôsobila v príkrom rozpore s obrazom, ktorý sa Kremeľ snaží prezentovať navonok. Zatiaľ čo oficiálne vyhlásenia hovoria o posilňovaní aliancií a koordinácii regionálnej politiky, záznam pôsobí ako neupravený pohľad do zákulisia, kde dominuje nervozita a vnútorné napätie.
Fakt, že sa incident odohral na ceste, ktorá má pre Putina vysokú symbolickú hodnotu po vydaní zatykača ICC, len umocnil pozornosť verejnosti.