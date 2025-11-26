Zverský útok pri Ríme: Mladú ženu znásilnila skupina migrantov! Snúbenec sa musel prizerať

RÍM - Taliansky pár v odľahlom rímskom parku prepadla skupina útočníkov. Osemnásťročnú ženu znásilnili pred očami jej partnera. Polícia obvinila troch Maročanov.
Útok v odľahlej časti Ríma: pár v aute prepadla skupina mužov
V parku Tor Tre Teste na východnom okraji Ríma došlo koncom októbra k brutálnemu prepadnutiu mladého talianskeho páru. Podľa tamojšej polície sa dvojica krátko po zaparkovaní stala cieľom skupiny migrantov, ktorí najprv narazili do ich auta a následne rozbili okno.
Útočníci z vozidla vytiahli 24-ročného muža. Potom donútili jeho 18-ročnú snúbenicu vystúpiť, pričom sa podľa policajtov snažila zahaliť aspoň provizórnym kusom oblečenia. Muž vypovedal, že dvaja útočníci ho držali na zemi, zatiaľ čo jeho partnerku odvliekli len niekoľko metrov ďalej.
Žena bola znásilnená pred partnerom, ktorý sa nemohol brániť
Podľa výpovede obete a jej partnera útočníci mladú ženu znásilnili. Muž pritom kričal o pomoc, prosil ich, aby prestali, a snažil sa vytrhnúť z ich zovretia, no nepodarilo sa mu to. Po útoku trojica páchateľov utiekla. Pár následne privolal políciu a podal trestné oznámenie.
Rímski vyšetrovatelia uviedli, že incident mohol mať pôvodne charakter lúpeže – počas napadnutia zmizli osobné veci dvojice. Zároveň pripustili, že v čase útoku mohlo byť prítomných viac ako päť útočníkov.
Polícia zadržala troch Maročanov, dôkazy potvrdili ich prítomnosť
Polícia postupne zatkla troch mužov marockého pôvodu. Dvoch zadržala špeciálna jednotka „Lietajúca hliadka“ niekoľko dní po incidente, tretieho vypátrali neskôr vo Verone. Úrady priznali, že o zadržaniach spočiatku mlčali, kým zhromažďovali dôkazy.
Vyšetrovateľom sa podarilo získať odtlačky prstov z rozbitého autoskla – tie sa podľa informácií spomenutých denníkom Daily Mail zhodujú s podozrivými. Policajti dodali, že vyšetrovanie pokračuje, keďže môže ísť o väčšiu skupinu.
Taliansko čelí rastúcim obavám z nárastu sexuálneho násilia
V Taliansku sa už mesiace diskutuje o prípadoch sexuálneho násilia, v ktorých vystupujú migranti. Premiérka Giorgia Meloni v minulosti upozornila, že v sérii medializovaných útokov figurujú najmä páchatelia bez dokladov. Ešte pred svojím zvolením zverejnila video z Piacenzy, kde migrant sexuálne napadol ženu priamo na ulici.
Niektoré prípady v roku 2024 vyvolali v krajine masové protesty – najmä tie, ktoré sa týkali skupinového znásilnenia maloletých dievčat:
- Catania (február 2024): skupina mladých Egypťanov brutálne napadla 13-ročnú dievčinu a znásilňovala ju približne 30 minút.
- Lombardsko (október 2024): 10-ročné dievča otehotnelo po znásilnení 28-ročným žiadateľom o azyl z Bangladéša.
- Taliansko (november 2025): polícia zatkla päť Sýrčanov, ktorí tínedžerku držali pod hrozbou elektrického paralyzéra a skupinovo ju znásilnili.
Rím reaguje legislatívne: rozšírenie definície sexuálneho násilia
V reakcii na sériu brutálnych prípadov talianski politici presadili rozšírenie právnej definície sexuálneho násilia tak, aby zahŕňala aj akékoľvek konanie bez preukázaného súhlasu. Cieľom je, aby obete nemuseli dokazovať viditeľné známky odporu či poranenia.
Zástancovia zákona tvrdia, že ide o prelomový krok, ktorý uľahčí ženám hlásiť útoky a ochráni zraniteľné osoby. Návrh vznikol po tom, čo verdikty v niekoľkých prípadoch znásilnenia rozpútali hnev verejnosti.