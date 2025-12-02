Záhadné zmiznutie pri hrade Drakulu: Tínedžer je už týždeň nezvestný! TOTO bol jeho posledný telefonát

BUKUREŠŤ - Osem dní pátrajú rumunskí záchranári po 18-ročnom Britovi, ktorý zmizol v horách pri obci Bran. Posledné, čo od neho počuli, bol núdzový telefonát z hlbokého lesa.
Mladík volal o pomoc z lesa neďaleko Branu
Osemnásťročný George Smyth z Veľkej Británie zmizol počas osamelého výletu v zasnežených horách nad rumunským Branom — dedinou preslávenou tým, že v nej stojí hrad spájaný s legendou o Drakulovi. Ako píše britský denník Metro, mladík zvolal o pomoc z odľahlého lesného úseku a hlásil, že je vyčerpaný a začína podliehať podchladeniu.
Záchranári okamžite spustili pátranie a prehľadali okolie, no napriek nasadeniu všetkej techniky našli len jeho batoh a výbavu. Po samotnom tínedžerovi však nebolo ani stopy. Sťažené podmienky navyše prinieslo husté sneženie a náročný terén, ktorý bráni rýchlemu postupu.
Rodina priletela do Rumunska, stopy zatiaľ nikam nevedú
Georgeova matka Jo Smyth okamžite odletela do Rumunska, len čo sa dozvedela o zmiznutí. Podľa jej slov odišiel syn na cestu bez toho, aby kohokoľvek vopred informoval, čo ešte viac skomplikovalo prvé hodiny pátracej operácie.
Okolie Branu je známe strmými chodníkmi, ktoré v zimných podmienkach rýchlo menia pokojný výlet na životu nebezpečnú situáciu. Pri nízkych teplotách môže podchladenie nastať už v priebehu niekoľkých minút, najmä ak je turista vyčerpaný alebo bez dostatočnej ochrany.
Do akcie nasadili aj Black Hawk
Rumunské tímy sa rozhodli nasadiť po prvý raz aj vrtuľník Black Hawk, aby sa dostali do miest, ktoré sú zo zeme sotva prístupné. Posádky prehľadávajú tiesňavy, lesy aj alpské výstupy nad dedinou. Pátranie pokračuje bez prestávky, no doteraz sa nenašiel žiadny nový náznak, ktorý by ukázal, kam George zmizol.
Záchranári zároveň upozorňujú, že čas hrá proti mladíkovi — teploty klesajú a v oblasti hrozia lavíny aj ďalšie riziká typické pre Karpaty v zimnom období.