Šokujúce odhalenie: Ruských vojakov nezabíjajú guľky ale drogy a alkohol! Pluk v Záporoží úplne skolaboval

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP)
MOSKVA - Ukrajinskí partizáni hlásia, že ruský 108. výsadkový pluk umiestnený v Záporožskej oblasti sa nachádza na pokraji kolapsu. Nie v dôsledku ukrajinských útokov, ale pre masívne pitie alkoholu a rozšírené užívanie drog, informovalo telegramové hnutie Ateš, na ktoré upozornili aj Novinky.cz.

Jednotku paralyzuje závislosť, nie boj

Podľa partizánskej siete Ateš, ktorú citujú Novinky.cz sa situácia v 108. výsadkovom pluku rýchlo mení na nekontrolovateľnú. Ich správy hovoria o systematickom alkoholizme, ktorý prerástol do chaosu s fatálnymi následkami. Denné úmrtia, strata disciplíny, incidenty so zbraňami a paľba do vlastných radov – to všetko má byť v jednotke na dennom poriadku.

Partizáni uviedli, že pitie sa stalo „novou normou“ a s príchodom chladného počasia sa závislosť ešte prehĺbila. Hnutie tvrdí, že základný „100-gramový“ prídel alkoholu, tradičný v ruskej armáde, sa zmenil na litre denne, čím sa pluk premenil na „liaheň alkoholikov“.

Ich agenti dokonca hlásia, že noví branci nezomierajú na bojisku, ale na otravu alkoholom.

Neprehľadné scény, stratené zbrane a paľba do vlastných radov

K alkoholu sa podľa Atešu pridávajú aj omamné látky, čo má za následok čoraz vyšší počet nebezpečných stretov medzi podguráženými a triezvymi vojakmi. Opití príslušníci jednotky údajne robia hluk v oblastiach, kde je ticho otázkou prežitia, svietia bez rozmyslu, zaspávajú na hliadkach a prichádzajú o svoje zbrane.

Partizáni uvádzajú, že výpadky kontroly viedli k incidentom, pri ktorých vojaci strieľajú do vlastných. Takéto situácie vraj pribúdajú rýchlejším tempom, než sú ruské velenia schopné zakrývať.

Velenie siaha po brutálnych metódach

Situácia podľa hnutia Ateš prerástla veliteľom cez hlavu. Strata autority je vraj tak výrazná, že dôstojníci dostali rozkaz riešiť problém fyzickými trestami. Opití vojaci sú brutálne bití, čo však podľa partizánov stav jednotky ešte viac destabilizuje.

V jednom z posledných odkazov Ateš vyzval ruských vojakov, aby sa pokúsili „zmeniť svoju situáciu skôr, než ich zničí vlastná závislosť alebo nezmyselný rozkaz“.

Partizánska sieť ďalej rastie

Hnutie Ateš je ukrajinsko-krymskotatarská odbojová organizácia pôsobiaca na okupovaných územiach aj v samotnom Rusku. Okrem spravodajskej činnosti vykonáva sabotáže na železniciach, sleduje pohyb ruských jednotiek a monitoruje sklady munície a techniky.

Od svojho vzniku v roku 2022 sa snaží rozširovať sieť agentov a podľa vlastných slov získava aj nespokojných ruských vojakov.

