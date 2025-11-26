Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Veľká policajná akcia s názvom Baník: Polícia obvinila päť osôb z drogovej trestnej činnosti

PRIEVIDZA - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v stredu obvinil päť osôb zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, v prípade jedného obvineného v súbehu s prečinom neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Osoby zadržali policajti v rámci akcie s krycím názvom Baník, súvisí s drogovou a farmaceutickou trestnou činnosťou. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Zadržaná organizovaná skupina, ktorá pôsobila na území Slovenska, sa dopúšťala protiprávneho konania najmenej od roku 2018, a to prevažne v okrese Prievidza a v blízkom okolí,“ uviedla polícia. V rámci zásahu Baník policajti podľa nej zaistili hotovosť vo výške 26965 eur, 50 gramov konope, 861 balení ampúl a krabičiek s obsahom látok s anabolickým a hormonálnym účinkom. „V prípade dokázania viny hrozí obvineným za uvedený skutok až 12 rokov nepodmienečne,“ doplnila polícia.

 
 

Policajnú akciu s krycím názvom Baník vykonali príslušníci protidrogovej jednotky v Prievidzi a okolí v utorok (25. 11.). Zadržali počas nej päť osôb, vykonali tiež šesť domových prehliadok a šesť prehliadok iných priestorov a pozemkov.

Doterajšie zistenia podľa vyjadrenia polície z utorka nasvedčujú tomu, že organizovaná skupina si zakázané látky a liečivá podliehajúce osobitnému povoleniu zaobstarávala z lekární a z rôznych zdrojov na čiernom trhu. Následne ich distribuovala užívateľom najmä v okrese Prievidza a okolí, pričom takto profitovala z výnosov z trestnej činnosti.

