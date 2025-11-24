MOSKVA/KUPJANSK – Počas minulého týždňa prišla do Kremľu jasná správa, ktorá hovorila o dobytí dôležitého mesta na Ukrajine. Na radosť a ovácie z postupu ruskej armády je ale ešte priskoro. Podľa viacerých analytikov a dokonca aj samotných ukrajinských zložiek, sa mesto pred ruskými útokmi naďalej bráni.
Vo štvrtok 20. novembra prišla do Kremľu v Moskve dlhoočakávaná správa. Ako informoval náčelník generálneho štábu Valerij Gersimov, ruské sily "dokončili oslobodenie mesta Kupjansk a pokračujú v ničení ukrajinských formácií" na ľavom brehu rieky Oskol. Tieto slová mal povedať priamo prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi, píše TASS.
Veliteľ západného zoskupenia vojsk Sergej Kuzovlev Gerasimove slová o oslobodení zopakoval a doplnil, že Kupjansk bol "kľúčovým článkom v obrane Ukrajiny". Podľa viacerých strán ale Rusi nezískali kontrolu nad celým mestom, dopĺňa The Moscow Times. Rusi síce dobyli Kupjansk už vo februári 2022, ale na jeseň tohto roku získali kontrolu nad oblasťou Ukrajinci.
Tieto správy sa začali šíriť v čase, keď Ukrajina dostala oficiálnou cestou americký návrh na ukončenie vojny. Široká verejnosť a spojenci Ukrajinci hovoria, že návrh vyzerá ako kapitulácia pre Kyjev a celú krajinu. Okrem toho, že Ukrajina by stratila významnú časť územia, Rusi sa vrátia na medzinárodnú scénu a opäť vstúpia do významných svetových organizácií.
Ukrajina sa v meste naďalej bráni
Ukrajinský generálny štáb hovorí, že ide o "lacnú provokáciu" zo strany Moskvy. Slová Gerasimova jasne poprel.
"Kupjansk zostáva pod kontrolou ukrajinských obranných síl. V meste a jeho okolí prebiehajú sabotážne a špeciálne akcie proti nepriateľským skupinám, ktoré infiltrovali mesto," píšu Ukrajinci s tým, že "vedenie teroristického štátu" pokračuje v lacných pokusoch o provokácie s cieľom šírenia dezinformácií a zatajovania ruských strát.
Ruské počty v Kupjansku klesajú
Mesto Kupjansk, ktoré leží 100 km východne od Charkova, je od konca septembra pre civilistov uzavreté. Na jeho území prebiehajú kruté boje, pričom Rusi tu majú podnikať prevažne sabotážne akcie. Video, kedy vojaci kremľa umiestnili v meste ruskú vlajku, vysvetľuje Ukrajina tak, že tú časť mesta môžu mať Rusi pod kontrolou, ale určite nejde o celý Kupjansk. Vlajku im mal dron zhodiť zo vzduchu.
Vedúci operátor zoskupenia Spojených ruských síl, Viktor Trehubov, povedal, že Rusi sa síce snažia v malých skupinách oblasť infiltrovať, ale ich počty v meste neustále klesajú. "Počty obrnených vozidiel a vojakov na tejto časti frontu už nie sú rozhodujúce." Situácia v Kupjansku zostáva stabilná a pod ukrajinskou kontrolu.