Poľsko spúšťa protiruskú operáciu HORYZONT: Prezident podpísal ROZKAZ o nasadení armády a polície

VARŠAVA – Poliaci už skôr tento týždeň oznamovali, že vlakové nešťastie považuje za sabotáž zo strany Ruskej federácie, pričom na tento útok nebudú reagovať len diplomatickou cestou. Už v polovici týždňa informovali vysoké politické špičky o plánovanej akcii, ktorej spustenie v dnešných hodinách podpísal samotný prezident.
Poľsko sa ešte stále spamätáva z vlakového nešťastia, ktoré postihlo krajinu koncom minulého týždňa. Vrcholové špičky v uplynulých dňoch vyhlasovali, že išlo o sabotáž zo strany Ruskej federácie. Potvrdiť to malo vyšetrovanie, počas ktorého boli zadržaní dvaja ukrajinskí občania, ktorí pracovali pre ruskú tajnú spravodajskú službu. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski hovoril o akte štátneho terorizmu a varoval, že Varšava nezostane len v rovine diplomacie.
Podpora pre policajné zložky
Už v stredu 19. novembra poľské ministerstvo obrany spoločne s rezortom vnútra a generálnym štábom poľských ozbrojených síl oznámili, že sa pripravuje spustenie operácie Horyzont. Vo štvrtok večer 20. novembra prezidentská kancelária uverejnila na sociálnych sieťach nasledovný príspevok:
"Prezident Karol Nawrocki podpísal Rozkaz o nasadení jednotiek a podjednotiek Ozbrojených síl Poľskej republiky, ako formu pomoci pre policajné zložky v rámci operácie Horyzont."
Špeciálne jednotky aj drony
Minister obrany mal podľa Wiadomości oficiálne poďakovať prezidentovi za podporu. Podľa vyjadrenia prezidenta bola operácia Horyzont spustená v noci na piatok 21. novembra. Operačné velenie ozbrojených síl (DORSZ) môže nasadiť až 10-tisíc vojakov. K dispozícii sú špeciálne jednotky, sily kybernetickej obrany, ženisti a špecialisti na operácie s dronmi.
"Cieľom operácie je podpora na udržanie bezpečnosti prostredia, hliadkovanie, prieskum a ochrana kritickej infraštruktúry a poľských občanov."
Generál Wiesław Kukuła zdôraznil, že operácia bude prebiehať najmä v blízkosti komunikačných a spojovacích liniek, ktorými sú okrem hlavných ciest aj letiská. Operácia bude pokračovať až do odvolania.