Estónsky minister hrozí: Že je Rusko na kolenách? PRAVDA je omnoho horšia, zostreľujme jeho stíhačky

WASHINGTON - Estónsky minister zahraničia Margus Tsahkna tvrdí, že Moskva pripravuje masívnu armádnu reformu a do troch rokov bude mať pri pobaltských hraniciach viac síl než pred inváziou.
„Rusko sa reorganizuje na vojnu,“ tvrdí Talin
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna tento týždeň vo Washingtone varoval amerických politikov, že Moskva je na prahu zásadnej vojenskej prestavby. Podľa servera Kyiv Post upozornil, že ruská armáda sa napriek stratám na Ukrajine rýchlo zotavuje a v priebehu dvoch až troch rokov môže byť na pobaltských hraniciach silnejšia než pred rokom 2022.
Tsahkna tak spochybnil rozšírené predstavy, že ruské ozbrojené sily sú „na kolenách“. Podľa jeho informácií už teraz pribúdajú ruskí vojaci a technika pri estónskych a fínskych hraniciach.
Čas hrá proti NATO
Šéf estónskej diplomacie vo Washingtone zdôraznil, že Aliancia má len niekoľkoročné okno na posilnenie svojej obrany. Aby Američanom priblížil rozsah hrozby, opísal, že v roku 2016 sa asi 125-tisíc ruských vojakov nachádzalo len štyridsať kilometrov od Estónska. „Pre USA by to bolo, akoby stálo 35 miliónov nepriateľských vojakov štyridsať kilometrov od hraníc Kanady či Mexika,“ vysvetlil.
Podľa Tsahknu ruské ambície nekončia pri Ukrajine: cieľom Kremľa je oslabiť Západ, rozdeliť Európu a vytlačiť USA z kontinentu.
Po narušení vzdušného priestoru treba novú normu: zostreliť
Minister pripomenul aj nedávny incident, keď tri stíhačky MiG-31 so zbraňami narušili estónsky vzdušný priestor a priblížili sa len na 16 kilometrov od Talinu. V tejto súvislosti ocenil tvrdé výroky prezidenta Donalda Trumpa a dodal: „Toto je jazyk, ktorému Putin rozumie. Nabudúce ich zostrelíme.“
Podľa Tsahknu nejde o ojedinelý incident, ale o súčasť širšej „tieňovej vojny“, ktorú Moskva vedie proti západným krajinám.
Hybridné útoky: GPS výpadky, sabotáž a „tieňová flotila“
Estónsky minister varoval, že Rusko okrem vojenskej modernizácie eskaluje hybridné operácie v Pobaltí. Spomenul rušenie GPS signálu, ktoré donútilo aerolínie Finnair zrušiť let, aj sabotážnu akciu, ktorú podľa vyšetrovania organizovala ruská rozviedka a ktorá sa týkala majetku v Estónsku.
Situácia sa podľa neho vyhrocuje aj na mori. Ruské vojenské jednotky sprevádzajú nelegálnu „tieňovú flotilu“ tankerov, ktoré obchádzajú medzinárodné sankcie.
Estónsko pritvrdzuje: 5,4 % HDP na obranu
Tsahkna vo Washingtone pripomenul, že Estónsko nečaká na ostatných. V budúcom roku plánuje Talin zvýšiť obranný rozpočet na 5,4 % HDP, čo je jedna z najvyšších hodnôt v rámci NATO.
„Za každý dolár americkej bezpečnostnej pomoci investujeme 21 dolárov vlastných peňazí. A väčšina z nich sa aj tak vracia do americkej ekonomiky,“ uviedol. Zdôraznil tiež, že Estónsko naďalej poskytuje Ukrajine vojenskú pomoc vo výške najmenej 0,25 % HDP.
„Ukrajinu nenecháme padnúť“
Na záver Tsahkna vyzval USA, aby sa prestali báť rozhodných krokov. Podľa neho je jasné, že Západ musí konať rýchlo, pretože čas na prípravu sa kráti.
„Ukrajinu nedovolíme prinútiť k vzdaniu sa,“ uzavrel svoje vystúpenie, ktoré podľa Kyiv Post vo Washingtone zarezonovalo viac, než americkí politici čakali.