EURÓPSKA mierová dohoda pre Ukrajinu: TOTÁLNY rozpor s Trumpovým návrhom! Škrty aj pre Putina

ŽENEVA - Koncom minulého týždňa prebehlo stretnutie medzi európskymi a ukrajinskými zástupcami. Jeho obsahom bol okrem iného aj nový návrh pre Ukrajinu na ukončenie vojny. Keďže však ide o miernejšie podmienky pre Kyjev, len veľmi ťažko sa dá predpokladať, ako sa k európskemu návrhu postaví Moskva a Washington.
Len nedávno obletela svet správa, ktorá vyšla priamo z dielne Bieleho domu. Prezident USA navrhol 28-bodový mierový plán, ktorý by ukončil boje na Ukrajine. Mnohí kritici však zdôraznili, že v prípade Ukrajiny ide takpovediac o kapituláciu a najviac z tejto dohody vyťaží Rusko.
Garanciu bezpečnosti by mali zaručovať pre Kyjev Spojené štáty, Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO a aliancia sa nebude rozširovať. Rusi sa navyše vrátia do G8 a Európska únia by okrem toho musela zaplatiť ďalších 100 miliárd dolárov na obnovu Ukrajiny.
Unikol Trumpov tajný mierový plán! Kyjev by musel Moskve ustúpiť, Rusko späť v G8?
Nový návrh z dielne európskych zástupcov (24-bodový plán), ktorí predniesli na spoločnom stretnutí s ukrajinskou delegáciou v Ženeve, hovorí o "úplnom zachovaní" vojenskej sily Ukrajiny a ponecháva Kyjevu otvorené dvere pre vstup do NATO. Vyzerá to ako nielen odklon, ale absolútny protiklad k tomu, čo navrhujú USA.
Prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí, že v mierovom procese sa musia zohľadniť priority Ukrajiny a zároveň sa treba vyhnúť odmeňovaniu Ruska za spustenie invázie a začatie vojny.
|Plán USA
|Európsky plán
Ukrajinské velenie v prípade Donbasu argumentuje, že jeho strata by s najväčšou pravdepdobnosťou znamenala tretiu ruskú inváziu, ktorá by bez bezpečnostných záruk v mierovej dohode čelila len veľmi malému odporu.
USA síce spomínajú akési bezpečnostné záruky, ale nikde sa nespomína článok 5 NATO (útok na akéhokoľvek člena Aliancie je útokom proti všetkým). Z toho vyplýva, že Washington formálne súhlasil s návrhom Putina, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.
Podľa analytikov však môžu bezpečnostné záruky od USA predstavovať silnejšiu záruku ako čl. 5. Trump hovorí o "veľkých a právne záväzných bezpečnostných zárukách zo strany USA, aby sa zabránilo budúcej agresii" zo strany Ruskej federácie. Ukrajina okrem toho znovu potvrdzuje svoju pripravenosť zostať nejadrovým štátom a dodržiavať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní.
Ruský návrat do globálnej ekonomiky
Európska dohoda, podobne ako Trumpova, počíta s návratom Ruska na svetový trh. Hovorí sa o zrušení sankcií, avšak doplnené o "náhly návrat" k predchádzajúcemu stavu, ktorý by Moskvu opäť izoloval. Ruské zmrazené aktíva (250 miliárd USD) by sa mali použiť na obnovu Ukrajinu.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio napriek vypočutiu celého európskeho plánu pre Ukrajinu navrhuje naďalej uplatnenie toho amerického. Rozhovory poradcom ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom však označil za "pravdepodobne najproduktívnejšie v celom procese (tvorby mieru)".