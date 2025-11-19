Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

Rodina z Hamburgu sa zrejme otrávila chemikáliami v tureckom hoteli

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ISTANBUL - Štvorčlenná nemecko-turecká rodina, ktorá zomrela počas dovolenky v tureckom Istanbule, sa pravdepodobne otrávila chemikáliami, ktorým bola vystavená v hoteli, kde bola ubytovaná, vyplýva to z forenznej správy. Informuje o tom agentúra AFP.

Otrava jedlom je menej pravdepodobná

Počiatočné vyšetrovanie poukazovalo na otravu pouličným jedlom. Testy vzoriek odobratých z potravín však ukázali, že sú bezpečné na konzumáciu. Forenzná správa založená na vzorkách odobratých matke a dvom deťom tiež ukázala, že ich smrť v dôsledku otravy jedlom je „menej pravdepodobná“, uviedol denník Cumhuriyet. „Predpokladá sa, že zomreli v dôsledku chemickej otravy spôsobenej okolnosťami v hoteli, kde boli ubytovaní,“ uvádza sa ďalej v správe.

Turecká tlačová agentúra DHA predtým informovala, že hotelová izba na prízemí bola postriekaná pesticídom proti plošticiam, ktorého výpary sa mohli dostať do izby rodiny na prvom poschodí cez ventilačný otvor v kúpeľni. Chemickú látku na ničenie hmyzu totiž v izbe nastriekali len pár hodín predtým, než sa u rodiny prejavili fatálne príznaky, ktoré sa začali nevoľnosťou a zvracaním. Látku bude ešte ďalej skúmať chemické oddelenie tamojšieho Inštitútu súdneho lekárstva.

Hotel evakuovaný, jedenásť osôb zadržaných

Hotel v istanbulskej štvrti Fatih, kde bola rodina ubytovaná, v sobotu evakuovali po tom, ako do nemocnice previezli ďalších dvoch hostí s podobnými príznakmi. Následne hotel uzavreli. V súvislosti s incidentom polícia doposiaľ zadržala jedenásť osôb vrátane hotelového personálu, ako aj zamestnancov spoločnosti na ničenie škodcov.

Konečné závery až po ďalších analýzach

V správe sa ďalej uvádza, že oficiálne závery bude možné vyvodiť až po dokončení ďalších analýz. „Patologická, mikrobiologická a toxikologická analýza vzoriek odobratých matke a deťom poskytne konečné závery týkajúce sa príčin smrti,“ uvádza sa v nej.

Matka a jej dve deti vo veku tri a šesť rokov zomreli ešte minulý týždeň v stredu. Otec rodiny napriek úsiliu lekárov zomrel v pondelok vo večerných hodinách. V prípade rodiny išlo o nemeckých občanov tureckého pôvodu žijúcich v Hamburgu.

Viac o téme: RodinaúmrtieOtravaTureckoIstanbulHamburg
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Staroveká kresťanská mozaika odhaľuje
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
Zaujímavosti
Nové informácie o tragédii
Nové informácie o tragédii na dovolenke: Po matke a deťoch zomrel aj otec! Hrozné DETAILY vyšetrovania
Zahraničné
Ilustračné foto
V prípade úmrtia matky a dvoch detí v Istanbule zadržali ďalšie osoby
Zahraničné
Austrálsky premiér Anthony Albanese
Austrália odmietla návrh organizovať summit COP31 spolu s Tureckom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!
Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!
Prominenti
Lyžovačka v stredisku St. Jakob v Južnom Tirolsku
Lyžovačka v stredisku St. Jakob v Južnom Tirolsku
Cestovanie
Matúš Šutaj Eštok a Tomáš Drucker reagujú na odchod Petra Kmeca
Matúš Šutaj Eštok a Tomáš Drucker reagujú na odchod Petra Kmeca
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Na diaľnici D1 v smere z Bratislavy sa vodiči zdržia pre nehodu
Domáce
Expremiér a kandidát mimoparlamentnej
Ja ani ministri sme nezasahovali do mazania príspevkov na sociálnych sieťach, uviedol Heger
Domáce
FOTO Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal
Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Koaličný Hlas zaznamenal obrat, Naď je už pred Matovičom!
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda na diaľnici D1 spôsobuje kolóny, vodiči čakajú desiatky minút
AKTUÁLNE Nehoda na diaľnici D1 spôsobuje kolóny, vodiči čakajú desiatky minút
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Rodina z Hamburgu sa zrejme otrávila chemikáliami v tureckom hoteli
Zahraničné
Náčelník poľského generálneho štábu
Hrozivé varovanie poľského generála: Sme v predvojnovom období! TAKTO sa dá podľa neho Rusko odstrašiť
Zahraničné
Na snímke ruská vojenská
Ruská špionážna loď Jantar vstúpila do vôd Spojeného kráľovstva
Zahraničné
Ilustračné foto
Litva opäť otvorí svoje hraničné priechody s Bieloruskom
Zahraničné

Prominenti

Dominika Cibulková sa objavila
Cibulková by na Farme nevydržala: Kričala od HRÔZY, zľakla sa aj… Domi, to je už priveľa!
Domáci prominenti
Ariana Grande
Dohra ÚTOKU na Arianu Grande na slávnostnej premiére: Aktér ide za mreže!
Zahraniční prominenti
1. kolo Let's Dance.
Tanečnica z Let's Dance sa teší na materstvo: Dieťatko ešte PRED svadbou?!
Domáci prominenti
Česká moderátorka bojuje s
Česká moderátorka bojuje s rakovinou mozgu: Prvé slová o tom, KOĽKO ČASU jej ešte zostáva
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete Porsche? V Číne
Chcete Porsche? V Číne vám ho dajú… ak schudnete 50 kg za 90 dní! Odborníci varujú pred KATASTROFOU
Zaujímavosti
Mamičky, TOTO musíte vedieť!
Mamičky, TOTO musíte vedieť! STRES v tehotenstve ohrozuje zuby vašich bábätiek: Odborníci varujú
Zaujímavosti
Biele zlato: K najväčším
Biele zlato: K najväčším pokladom Ománu patria unikátne stromy
dromedar.sk
FOTO mince z 15. a
Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli
Zaujímavosti

Dobré správy

Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk

Ekonomika

Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno

Šport

VIDEO Budeš na farme a potom sa vrátiš: Višňovskému veril len málokto, Pálffy mohol konkurovať Jágrovi
VIDEO Budeš na farme a potom sa vrátiš: Višňovskému veril len málokto, Pálffy mohol konkurovať Jágrovi
Podcast Šampióni
Zaslúžená pocta pre ikonu: Slovan sa počas Vianoc rozlúči so Sersenom, jeho dres vyradia
Zaslúžená pocta pre ikonu: Slovan sa počas Vianoc rozlúči so Sersenom, jeho dres vyradia
Tipsport liga
Pätnásťročného Martina počas tréningu zasiahol blesk, život mu zachránila rýchla reakcia trénerov
Pätnásťročného Martina počas tréningu zasiahol blesk, život mu zachránila rýchla reakcia trénerov
Česko
Francúzska ikona sa pustila do majiteľov Manchestru United: Zničili odkaz Sira Alexa Fergusona
Francúzska ikona sa pustila do majiteľov Manchestru United: Zničili odkaz Sira Alexa Fergusona
Premier League

Auto-moto

TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky

Kariéra a motivácia

V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
Získaj prácu
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Hľadám prácu
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Bezpečnosť
Xiaomi uvoľňuje HyperOS na ďalšie zariadenia: Tieto telefóny si už môžu kontrolovať aktualizácie
Xiaomi uvoľňuje HyperOS na ďalšie zariadenia: Tieto telefóny si už môžu kontrolovať aktualizácie
Android
AKTUÁLNE: Vedci objavili v mori živočícha, ktorý komunikuje podobným jazykom ako človek. Objav môže prepísať dejiny biológie
AKTUÁLNE: Vedci objavili v mori živočícha, ktorý komunikuje podobným jazykom ako človek. Objav môže prepísať dejiny biológie
Správy
Google práve predstavil Gemini 3 a je to najväčší skok v histórii umelej inteligencie
Google práve predstavil Gemini 3 a je to najväčší skok v histórii umelej inteligencie
Umelá inteligencia

Bývanie

K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie

Pre kutilov

Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Partnerské vzťahy
Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal
Domáce
Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Koaličný Hlas zaznamenal obrat, Naď je už pred Matovičom!
AKTUÁLNE Súd zrušil personálny
Domáce
AKTUÁLNE Súd zrušil personálny rozkaz ministra Šutaja Eštoka
Prezident prijal demisiu Petra
Domáce
MIMORIADNE Ďalšia zmena vo vláde: Pellegrini v paláci MENOVAL Kmecovho nástupcu!
Koniec drobných krádeží? Vláda
Domáce
Koniec drobných krádeží? Vláda zasiahla proti recidivistom: Vráti sa pravidlo trikrát a dosť!

Ďalšie zo Zoznamu