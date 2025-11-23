Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu

WASHINGTON - Deň, keď sa v Ženeve zišli predstavitelia USA, Ukrajiny a európskych krajín na rokovaniach o americkom pláne na ukončenie vojny, sprevádzajú aj ostré slová z Washingtonu. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social obvinil ukrajinské vedenie z nedostatku vďačnosti a ostro kritizoval Európu za to, že naďalej nakupuje ruskú ropu. Kyjev vzápätí reagoval vyjadrením vďaky a očakávaním pokroku v Ženeve.
„UKRAJINSKÉ ‚VEDENIE‘ NEVYJADRILO ŽIADNU VĎAČNOSŤ ZA NAŠE ÚSILIE A EURÓPA NAĎALEJ KUPUJE ROPU OD RUSKA,“ napísal Trump. Americký prezident vo veľkej časti svojho príspevku zopakoval tvrdenia, ktoré vyslovil už predtým. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou by sa podľa neho „nikdy“ nezačala, keby mali USA a Ukrajina „silné a schopné“ vlády.
„Ak by prezidentské voľby v roku 2020 neboli ZMANIPULOVANÉ A UKRADNUTÉ, čo je jediná vec, v ktorej sú radikálni ľavicoví demokrati dobrí, nebola by žiadna vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Počas môjho prvého funkčného obdobia o tom nepadlo ani slovo. (Ruský prezident Vladimir) Putin by nikdy nezaútočil! Až keď videl Ospalého Joea v akcii, povedal si: ‚Teraz mám šancu!“ pokračoval americký prezident. Veľkými písmenami ďalej napísal, že zdedil vojnu, „ktorá sa nikdy nemala začať, vojnu, ktorá je prehrou pre všetkých, najmä pre milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.
Kyjev reagoval okamžite
Šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustom Umerov krátko po Trumpovom príspevku zareagoval na Telegrame a vyjadril vďaku Spojeným štátom. „Oceňujeme, že naši americkí partneri s nami úzko spolupracujú, aby pochopili naše obavy a dosiahli tento kritický bod, a očakávame, že dnes dosiahneme ďalší pokrok,“ uviedol.
V Ženeve dnes zástupcovia spojeneckých krajín rokujú o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý po konzultáciách s ruskými činiteľmi pripravili Spojené štáty. Návrh počíta okrem iného s tým, že Ukrajina príde o značnú časť svojho územia, početne obmedzí svoju armádu na maximálne 600-tisíc vojakov a zaviaže sa, že nevstúpi do NATO. Ukrajinskí predstavitelia, veľké európske krajiny a tiež napríklad Kanada a Japonsko preto usilujú o jeho zmenu.