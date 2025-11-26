Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Sudca v Georgii vyhovel žiadosti prokurátora: Stíhanie Trumpa za údajné ovplyvňovanie volieb bolo zastavené

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ATLANTA — Prokuratúra v americkom štáte Georgia už nevyšetruje prezidenta Donalda Trumpa vo veci pokusu o manipuláciu prezidentských volieb v roku 2020. Prokurátor Peter Skandalakis, ktorý kauzu prevzal len v polovici novembra, požiadal príslušného sudcu, aby trestné stíhanie zastavil, a ten mu v stredu vyhovel. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

V 23-stranovej žiadosti Skandalakis argumentoval, že prípad spadá pod federálnu jurisdikciu. Vyjadril pochybnosti, či sa dá v dohľadnom čase ukončiť. Podľa jeho názoru nie je v záujme občanov Georgie, aby sa ťahal ďalších päť až desať rokov. Odvolal sa tiež na federálne vyšetrovanie vedené špeciálnym prokurátorom Jackom Smithom – ten koncom roka 2024 po Trumpovom znovuzvolení stiahol obvinenia, ktoré sám vzniesol. „Ak špeciálny prokurátor Jack Smith so všetkými federálnymi zdrojmi, ktoré mal k dispozícii... dospel k záveru, že stíhanie by bolo bezvýsledné, potom sa aj ja domnievam, že napriek dostupným dôkazom by bolo rovnako neproduktívne stíhať všetky osoby zapojené do prípadu ‚štát Georgia vs. Donald Trump a ďalší‘,“ uviedol Skandalakis.

„Som si vedomý, že vzhľadom na hlboké politické rozdiely v našej krajine toto rozhodnutie neprijmú všade s pochopením,“ konštatoval Skandalakis. Trumpov právnik Steve Sadow rozhodnutie v prvej reakcii privítal a uviedol, že obvinenia nemali byť nikdy vznesené. Obvinenia pôvodne vzniesla okresná prokurátorka Fani Willisová, ktorú však z prípadu odvolali v decembri 2024 za „nevhodný“ vzťah s jedným z osobitných vyšetrovateľov. Prípad potom prevzal Skandalakis.

Obvinenia volebného zasahovania a milosti

Prokuratúra v Georgii obvinila Trumpa a 18 ďalších osôb z pokusu zabrániť víťazstvu demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. Po svojej porážke Trump okrem iného v telefonáte so štátnym tajomníkom Georgie Bradom Raffenspergerom požadoval, aby „našiel 11.780 hlasov“ v jeho prospech. Štyria z obvinených sa následne priznali k menej závažným previneniam.

Trump udelil niekoľkým obvineným milosť, ktorá sa však vzťahuje iba na federálne trestné činy. Sú medzi nimi aj jeho bývalý právnik Rudy Giuliani a niekdajší personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows, ktorí boli obvinení aj v Georgii. Federálne vyšetrovanie Trumpa za pokus o manipuláciu volieb medzičasom zastavili. Rovnaký osud postihol aj kauzu prechovávania utajovaných vládnych dokumentov v jeho súkromnej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Špeciálny prokurátor Jack Smith to zdôvodnil praxou zavedenou od škandálu Watergate, podľa ktorej úradujúci prezidenti nie sú trestne stíhaní.

Viac o téme: VoľbySúd Donald TrumpGeorgiaStíhanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA
Zahraničné
Nervozita pred rokovaniami v
Nervozita pred rokovaniami v Ženeve: Trump obvinil Ukrajinu z nevďačnosti, skritizoval aj Európu
Zahraničné
Donald Trmp
Trump žiada väzbu pre demokratov, ktorí mali vyzývať vojakov na odmietnutie rozkazov
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Prekvapivý krok: Trump a nový starosta New Yorku sa po stretnutí menia z protivníkov na spojencov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Futbal-KL: V. Weiss st. -
Futbal-KL: V. Weiss st. - "Musíme zo seba vydať maximum, Rayo je veľmi kvalitné mužstvo"
Zoznam TV
Futbal-KL: Slovanu bude proti Rayo Vallecano po treste k dispozícii kapitán V. Weiss ml.
Futbal-KL: Slovanu bude proti Rayo Vallecano po treste k dispozícii kapitán V. Weiss ml.
Zoznam TV
Futbal-KL: R. Mak -
Futbal-KL: R. Mak - "S Rayom to bude zápas o všetko"
Zoznam TV

Domáce správy

Meteorológovia vydali tretí stupeň
Meteorológovia vydali tretí stupeň výstrahy pred povodňou: TIETO okresy sú v ohrození
Domáce
podpredseda Národnej rady Andrej
Danko rešpektuje Ficovo rozhodnutie: S Lajčákom však na Úrad vlády nevkročí
Domáce
Zhromaždenie policajných a hasičských
Podozrivá nádoba pri škole v Michalovciach: Na miesto bol privolaný pyrotechnik aj kriminálni experti
Domáce
Nové Mesto nad Váhom rozdelí 25-tisíc eur na desať projektov – verejnosť rozhodla v hlasovaní
Nové Mesto nad Váhom rozdelí 25-tisíc eur na desať projektov – verejnosť rozhodla v hlasovaní
Nové Mesto nad Váhom

Zahraničné

DELAROSA v štúdiu
Tragédia v Los Angeles: Zastrelili mladú talentovanú speváčku! Mala 22 rokov
Zahraničné
Sudca v Georgii vyhovel
Sudca v Georgii vyhovel žiadosti prokurátora: Stíhanie Trumpa za údajné ovplyvňovanie volieb bolo zastavené
Zahraničné
Ilustračné foto
Zverský útok pri Ríme: Mladú ženu znásilnila skupina migrantov! Snúbenec sa musel prizerať
Zahraničné
Útočník Lawrence Reed si
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Zahraničné

Prominenti

Broňa Gregušová a Mario
Šokujúce DETAILY zo života s Cimarrom: Vila s bazénom a luxus? Bolo to jedno veľké KLAMSTVO!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Kate Beckinsale
Krásna herečka šokovala v uliciach: Toto je úplný extrém!
Zahraniční prominenti
Karlos Vémola a Lela
Rozvod na spadnutie... Lela a Karlos Vémolovci: Problémy v manželstve! Čo sa stalo v Dubaji?
Domáci prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová
Najväčší STRAŠIAK vzťahov: Rozvodová právnička prezradila, kto podvádza najčastejšie! Pripravte sa na ŠOK
Zaujímavosti
Páni, toto robíte pri
Páni, toto robíte pri svojej intímnej hygiene ZLE!
vysetrenie.sk
Minúty hrôzy na základnej
Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU
Zaujímavosti
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk

Ekonomika

20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
VIDEO Šok pre fanúšikov Slovana: Tréner Weiss oznámil mimoriadne zlú správu pre celý tím
Slovensko
Historická blamáž: Banská Bystrica utrpela najťažšiu domácu prehru v klubovej histórii
Historická blamáž: Banská Bystrica utrpela najťažšiu domácu prehru v klubovej histórii
Tipsport liga
Dávid Hancko v Lige majstrov: Online prenos zo zápasu Atlético Madrid – Inter Miláno
Dávid Hancko v Lige majstrov: Online prenos zo zápasu Atlético Madrid – Inter Miláno
Liga majstrov
Arsenal FC – Bayern Mníchov: Online prenos z 5. kola Ligy majstrov
Arsenal FC – Bayern Mníchov: Online prenos z 5. kola Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky

Kariéra a motivácia

Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu

Technológie

Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Armádne technológie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Veda a výskum
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Bezpečnosť
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Veda a výskum

Bývanie

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

Pre kutilov

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Partnerské vzťahy
Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
DELAROSA v štúdiu
Zahraničné
Tragédia v Los Angeles: Zastrelili mladú talentovanú speváčku! Mala 22 rokov
Ilustračné foto
Zahraničné
Zverský útok pri Ríme: Mladú ženu znásilnila skupina migrantov! Snúbenec sa musel prizerať
Útočník Lawrence Reed si
Zahraničné
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Hromadná nehoda pri Senci:
Domáce
Hromadná nehoda pri Senci: Vodička vošla do protismeru, FOTO z miesta zrážky! Premávka je obmedzená

Ďalšie zo Zoznamu