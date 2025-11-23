MIMORIADNY ONLINE V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol podľa Rubia dosiahnutý obrovský pokrok

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty. Viacerí americkí senátori krátko predtým informovali, že podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia návrh nie je oficiálnym stanoviskom USA, ale vymedzuje požiadavky Ruska. Informujú o tom agentúry AFP a AP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
21:55 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu po dni rokovaní s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi v Ženeve o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine povedal, že je „veľmi optimistický“ a domnieva sa, že bol dosiahnutý obrovský pokrok. Informovali o tom svetové agentúry.
21:15 Ruská armáda údajne popravila 5 ukrajinských zajatcov. Päť ukrajinských vojnových zajatcov (POWs) bolo popravených ruskými vojakmi, uviedla 22. novembra ukrajinská mapovacia a analytická organizácia DeepState.
20:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi je vďačný za jeho pomoc Ukrajine. Vďaku vyjadril aj európskym spojencom a krajinám zo skupín G7 a G20. Urobil tak po tom, čo Trump na sociálnej sieti vyčítal Kyjevu nedostatok vďačnosti za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Informovala o tom televízia Sky News.
19:05 Za „najproduktívnejšie a najzmysluplnejšie“ v rámci mierového procesu označil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio nedeľňajšie rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny v Ženeve, ktoré sa týkali ukončenia vojny na Ukrajine. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak ich považuje za „veľmi produktívne“. Informuje o tom televízia Sky News. Rubio uviedol, že americká strana urobí v mierovom pláne „určité zmeny“, ktoré budú podľa Sky News zrejme vychádzať z ukrajinských návrhov.
18:33 Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump sa v telefonickom rozhovore zhodli, že musia všetci „v tejto kritickej chvíli spolupracovať“, oznámil v nedeľu Starmerov úrad na Downing Street v Londýne. Informuje o tom agentúra AFP. Agentúra pripomína, že jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď európski, americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine. „Lídri hovorili o rôznych aspektoch diskusií na vysokej úrovni, ktoré sa dnes konajú v Ženeve, o mierovom pláne USA pre Ukrajinu. Zhodli sa, že v tejto kritickej chvíli musíme všetci spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol jeden z hovorcov úradu britského premiéra.
18:00 Európania predložili upravenú verziu mierového plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, ktorá pozmeňuje navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov, uvádza sa v dokumente, do ktorého v nedeľu nahliadla agentúra Reuters. Dokument, pripravený na rokovania o pláne v Ženeve, navrhuje, aby bola ukrajinská armáda obmedzená na 800.000 príslušníkov „v čase mieru“ - namiesto plošného limitu 600.000, ktorý navrhuje americký plán.
V európskom návrhu sa tiež uvádza, že „rokovania o územných výmenách sa začnú od línie kontaktu“, teda sa neurčí vopred, že určité oblasti by mali byť uznané za „de facto ruské“, ako naznačuje plán USA. Protinávrh vypracovali takzvané európske mocnosti E3 – Británia, Francúzsko a Nemecko, uviedol zdroj oboznámený s dokumentom. Dokument vychádza z návrhu USA, ale bod po bode ho prechádza s navrhovanými odstráneniami alebo úpravami, píše Reuters.
Navrhuje sa v ňom tiež, aby Ukrajina dostala od Spojených štátov bezpečnostnú záruku podobnú klauzuly v článku 5 NATO. Ten stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému alebo viacerým členom sa považuje za útok proti všetkým – spojenci sa tak zaväzujú, že v takom prípade pomôžu napadnutému štátu vrátane použitia ozbrojenej sily, ak to bude potrebné..
Odmieta tiež americký návrh na využitie ruských aktív zmrazených na Západe, predovšetkým v Európskej únii. „Ukrajina bude plne zrekonštruovaná a finančne kompenzovaná, a to aj prostredníctvom ruských štátnych aktív, ktoré zostanú zmrazené, kým Rusko Ukrajine nenahradí škody,“ uvádza sa v dokumente. Americký plán navrhoval, aby sa 100 miliárd dolárov zo zmrazených ruských fondov investovalo do „úsilia o rekonštrukciu a investície na Ukrajine pod vedením USA“ a aby z toho USA dostali 50 percent zisku, pripomína Reuters.
17:10 Najnovšia verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny na Ukrajine teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“, uviedol v nedeľu hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Vyjadril sa tak po niekoľkých kolách rokovaní vo švajčiarskej Ženeve, informuje o tom agentúra AFP.
16:38 Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Znovu kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a Európe vyčítal, že ďalej kupuje ropu od Ruska. Stalo sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania predstaviteľov oboch krajín so zástupcami Británie, Nemecka a Francúzska o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, uviedla agentúra AFP.
16:10 Fínsky prezident Alexander Stubb uviedol, že spolu s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou telefonovali v nedeľu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ohľadne Spojenými štátmi navrhovanom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.
15:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“. Vyjadril sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania bezpečnostných predstaviteľov o pláne navrhovanom Spojenými štátmi. Informuje o tom agentúra AFP.
15:30 Ukrajinská armáda vykonáva misie „vyhľadať a zničiť“ s cieľom vyčistiť centrálny Pokrovsk od ruských síl. Podľa Výsadkových útočných síl Ukrajina od začiatku novembra v meste zabila 388 ruských vojakov a ďalších 87 zranila.
14:40 Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu uviedol, že je „skeptický“ ohľadne otázky, či sa podarí dosiahnuť dohodu na 28-bodovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine do štvrtka 27. novembra. Takúto lehotu totiž Trump stanovil Kyjevu, informuje o tom agentúra AFP.
14:20 Turecká hlava štátu Recep Tayyip Erdogan v nedeľu uviedol, že v pondelok bude telefonicky hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. K schôdzke oboch prezidentov dôjde niekoľko dní po tom, čo sa objavili informácie o kontroverznom návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine, píše agentúra AFP. „Zajtra budem mať telefonický hovor s pánom Putinom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii v rámci summitu krajín skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vydláždili cestu k mieru,“ dodal podľa AFP.
14:10 Akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu, vyhlásila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Hranice Ukrajiny podľa nej nemožno meniť silou, a dôležitý je pre ňu návrat unesených ukrajinských detí.
13:51 Poľský premiér Donald Tusk kritizoval v sobotu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za snahu zmraziť pomoc EÚ Ukrajine a podporu rozsiahlych ústupkov Rusku v americkom návrhu na ukončenie vojny, informuje správa agentúry PAP.
13:45 Rusko v nedeľu uviedlo, že obsadilo ďalšie tri dediny na východe Ukrajiny. Vyhlásenie Moskvy prišlo v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve na rokovaniach o kontroverznom pláne USA o ukončení vojny, informuje správa agentúry AFP.
13:28 Pri ruských útokoch na Ukrajine za posledný deň zahynulo najmenej 6 ľudí a 36 bolo zranených. Ruské sily v noci vypustili na Ukrajinu 98 dronov vrátane približne 60 lietadiel Shahed, informovali ukrajinské vzdušné sily.
13:22 Záchranné operácie po ruskom útoku v ukrajinskom meste Ternopiľ v sobotu po štyroch dňoch ukončili, oznámil v nedeľu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Útok si podľa neho vyžiadal viac ako 30 obetí vrátane šiestich detí, informuje TASR podľa príspevku ukrajinského prezidenta na sieti X. „V dôsledku tohto ruského zločinu zahynulo 33 ľudí vrátane šesť detí,“ napísal Zelenskyj. Dodal, že nezvestných je naďalej šesť ľudí.
13:15 Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil Jermak na sociálnej sieti X. Na programe je stretnutie s delegáciou Spojených štátov.
12:40 V americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú „závažné nedostatky“, uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Store v nedeľu pre agentúru AFP v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa koná summit krajín skupiny G20.
12:39 Ukrajina musí urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom, uviedol v nedeľu na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Potvrdil, že ukrajinskí zástupcovia budú v nedeľu v Ženeve rokovať s predstaviteľmi Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov. Informuje o tom správa agentúry DPA a príspevku Zelenského na sieti X.
11:12 Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie. Tento protinávrh plánujú predstaviť na nedeľňajšom stretnutí so zástupcami USA a Ukrajiny v Ženeve.
10:45 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu priletel do Ženevy, kde sa uskutočnia rokovania medzi lídrami Británie, Francúzska a Nemecka so zástupcami USA a Ukrajiny o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom správa agentúry AFP.
08:19 Kanadský premiér Mark Carney a nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu diskutovali o vojne na Ukrajinu a situácii v Pásme Gazy. Informuje o tom správa agentúry Reuters a spoločného vyhlásenia týchto lídrov zverejneného v nedeľu na internetovej stránke predsedu vlády Kanady.
06:24 Ukrajinská armáda údajne zaútočila na tepelnú elektráreň Šatura v Moskovskej oblasti v noci z 23. novembra, informovali ruské mediálne kanály Telegram.
06:22 Americkí predstavitelia a kongresmani sú čoraz viac znepokojení októbrovým stretnutím v Miami, na ktorom sa vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner stretli s Kirillom Dmitrijevom, sankcionovaným ruským vyslancom, na ktorého sa vzťahujú sankcie USA. Na schôdzke údajne spoločne vypracovali plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Agentúre Reuters to prezradili viaceré zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
06:13 Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany (MO) SR. Výroky vedenia MO zo štvrtka a piatka (20. a 21. novembra) sú podľa Kastrana neprípustné a sú opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
06:10 „Minister Rubio nám dnes popoludní zavolal. Myslím, že nám dal jasne najavo, že sme adresátmi návrhu, ktorý bol doručený jednému z našich zástupcov. Nie je to naše odporúčanie. Nie je to náš mierový plán,“ vysvetlil republikánsky senátor Mike Rounds. Nezávislý člen hornej komory amerického Kongresu Angus King povedal, že „uniknutý 28-bodový plán podľa ministra Rubia nie je pozíciou vlády a je v podstate zoznamom želaní Rusov, ktorý je teraz predkladaný Európanom a Ukrajincom“.
„Je to zjavná nepravda,“ napísal v reakcii na tvrdenia senátorov hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott na sociálnej sieti X. „Ako minister Rubio a celá administratíva neustále tvrdia, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov aj Ukrajincov,“ vysvetlil. Novinár portálu Axios Barak Ravid na X upozornil, že tvrdenia senátorov sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami Bieleho domu aj s konštatovaniami viacerých jeho zdrojov.
USA predstavujú kontroverzný mierový návrh
„Ako Trumpova vláda neustále zdôrazňuje, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov a Ukrajincov. Tento plán bol vždy nádejný pre začiatok rokovaní a napokon aj pre podpísanie konečnej mierovej dohody raz a navždy,“ uviedol Barakovi vysokopostavený americký predstaviteľ. „Je to plán Spojených štátov. Rubio bol informovaný o každom kroku,“ povedal druhý vysokopostavený zdroj. Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.
Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600.000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať žiadne jednotky NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Z analýzy britského denníka The Guardian tiež vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v ruštine.