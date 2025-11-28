NOVÉ ZISTENIA zo streľby pri Bielom dome: Členka Národnej gardy (†20) zraneniam podľahla, SRDCERVÚCI odkaz jej otca

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že 20-ročná príslušníčka Národnej gardy Sarah Beckstromová, ktorá bola v stredu postrelená v blízkosti Bieleho domu, zraneniam podľahla. Jej postrelený 24-ročný kolega Andrew Wolfe naďalej bojuje o život. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal incident vyšetrovať ako teroristický útok.
"Sarah Beckstromová zo Západnej Virgínie, jedna z členov Národnej gardy, vysoko rešpektovaná, mladá, úžasná osoba, nastúpila do služby v júni 2023 a vo všetkých ohľadoch vynikala. Bohužiaľ práve zomrela," povedal Trump vo svojom príhovore k americkým vojakom pri príležitosti sviatku Vďakyvzdania.
"Už nie je medzi nami. Teraz sa na nás pozerá zhora...Druhý mladý muž, ktorý bol tiež obeťou tohto brutálneho útoku, naďalej bojuje o život. Je vo veľmi zlom stave," dodal prezident.
Otec zastrelenej členky Národnej gardy vo štvrtok 27. novembra v srdcervúcom príspevku na Facebooku potvrdil, že jeho dcéra na následky zranení zomrela.
Afganský imigrant bol členom armády
Zo streľby, ktorá sa odohrala v stredu 26. novembra, je podozrivý afganský imigrant Rahmanullah Lakanwal (29). Jeho motív zatiaľ nie je jasný. Býval v Bellinghame v štáte Washington (západné pobrežie USA). Mal manželku a bol otcom piatich detí. Lakanwal bol členom afganskej armády v Kandaháre, kde pôsobil ako podpora pre americké špeciálne jednotky, píše NY Post.
Beckstromovú počas streľby zasiahli dve guľky, Jedna skončila v hrudi, druhá v oblasti hlavy. Útočník zasiahol aj druhého člena Národnej gardy, Andrewa Wolfa (24). Ten bojuje o život v nemocnici. Lakanwala zrazil k zemi až tretí člen Národnej gardy, ktorý proti nemu použil vreckový nôž, zatiaľ čo jeho kolega spustil paľbu. Afgánec skončil so zraneniami v nemocnici. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) začal incident vyšetrovať ako "teroristický útok".
"Toto zverstvo nám pripomína, že nemáme väčšiu prioritu v oblasti národnej bezpečnosti než zabezpečiť, aby sme mali úplnú kontrolu nad ľuďmi, ktorí do našej krajiny vstupujú a zostávajú v nej. Vo väčšine prípadov ich tu nechceme," povedal prezident Trump.
Budú žiadať trest smrti
Americká prokurátorka pre okres Columbia Jeanine Pirroová ešte predtým oznámila, že pokiaľ niektorá z obetí streľby zomrie, plánuje vzniesť obvinenia z vraždy prvého stupňa.
Generálna prokurátorka Pam Bondiová vyhlásila, že v prípade útočníka budú žiadať trest smrti. "Som zdrvená, modlite sa za Sarah...Amerika nikdy nezabudne na jej odvahu...Pre Sarah bude učinená spravodlivosť. Ďakujem prezidentovi Trumpovi – trest smrti je späť."
Afganský štátny príslušník už čelí najmenej trom obvineniam z napadnutia s úmyslom zabiť a z nelegálneho držania zbrane. Za tieto obvinenia mu hrozí trest odňatia slobody na 15 rokov.
Federálni prokurátori tvrdia, že podozrivý sa do Spojených štátov dostal v rámci programu "Operation Allies Welcome" (Operácia Vitajte, spojenci), ktorý prijala administratíva exprezidenta Joea Bidena. Uvádza to televízia NBC News. Cieľom programu bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi po tom, ako sa v roku 2021 dostalo v krajine k moci militantné hnutie Taliban.