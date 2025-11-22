Z Poľska tento rok vyhostili viac ako 8300 cudzincov, tvrdí šéf pohraničníkov

VARŠAVA - Poľsko od začiatku roka 2025 vyhostilo z krajiny viac ako 8300 cudzincov, väčšinou pre porušenie poľského práva, oznámil v sobotu šéf poľskej pohraničnej stráže Robert Bagan. Informuje správa agentúry PAP.
Bagan na tlačovej konferencii vo Varšave ozrejmil, že viac ako 1850 cudzincov bolo násilne dopravených na štátnu hranicu alebo vrátených do krajiny pôvodu. Z tejto skupiny vyhostili 1500 ľudí z dôvodu, že podľa neho predstavovali hrozbu pre štátnu bezpečnosť a verejný poriadok. Najčastejším dôvodom na vydanie rozhodnutia o vyhostení boli bežné trestné činy - krádež, vlámanie, napadnutie a lúpež, uviedol šéf poľskej pohraničnej stráže.
Zoznam vyhostených osôb
Zoznam vyhostených osôb zahŕňa aj cudzincov prepustených z väzenia po odpykaní trestu vrátane tých, ktorí spáchali najzávažnejšie trestné činy, ako vražda alebo znásilnenie. Ďalšou kategóriou vyhostených osôb z Poľska boli cudzinci, ktorí pravdepodobne patria k teroristickým skupinám a ľuďom organizujúcich prevoz iných cudzincov po prekročení poľsko-bieloruskej a poľsko-litovskej hranice, pričom ich cieľovou destináciou je Nemecko, informuje PAP.