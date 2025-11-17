V prípade úmrtia matky a dvoch detí v Istanbule zadržali ďalšie osoby

ISTANBUL - V prípade smrti matky z Hamburgu a jej dvoch detí počas dovolenky v Istanbule zadržala turecká polícia ďalšie osoby. Podľa tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu ide o dvoch zamestnancov hotela, v ktorom sa rodina ubytovala, a jednu osobu, ktorá v danom hoteli vykonávala deratizáciu. Informuje o tom agentúra DPA.
Vo väzbe sa tak aktuálne nachádza dovedna 11 osôb, ktoré budú predvedené pred vyšetrovacieho sudcu.
Podozrenie na otravu jedlom
Matka a jej dve deti boli v Istanbule na dovolenke a k ich úmrtiu došlo minulý týždeň. Otec rodiny sa naďalej nachádza v kóme v istanbulskej nemocnici. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že došlo k otrave jedlom, a to pravdepodobne po konzumácii pouličného občerstvenia. Konkrétne dôkazy pre tieto tvrdenia však doposiaľ zverejnené neboli, píše DPA.
Hotel pod drobnohľadom vyšetrovateľov
Hotel, v ktorom bola rodina ubytovaná, sa dostal pod drobnohľad po tom, čo museli v dôsledku nevoľnosti a vracania hospitalizovať ďalších dvoch hostí. Jedna z izieb bola dezinfikovaná chemikáliami. Ubytovacie zariadenie dočasne evakuovali.
Anadolu pripomína, že v priebehu pondelka by mali byť zverejnené výsledky toxikologických testov vzoriek z potravín, ktoré vyšetrovatelia odobrali v podnikoch navštívených rodinou. Denník Bild na svojej webovej stránke uviedol, že rodina z Hamburgu, ktorá bola tureckého pôvodu, sa plánovala presťahovať do Turecka.