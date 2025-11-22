MIMORIADNY ONLINE Európski lídri odmietajú plán USA pre Ukrajinu! NATO mlčí

BRUSEL - Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
16:00 Zástupcovia európskych mocností budú v nedeľu v Ženeve diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu s predstaviteľmi Spojených štátov a Ukrajiny. Pre agentúru DPA to v sobotu oznámili zdroje z nemeckej vlády. Rokovania vo Švajčiarsku už avizoval aj tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov.
15:30 Americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine je základ, ktorý si bude vyžadovať ďalšiu prácu, uviedli predstavitelia západných štátov v spoločnom vyhlásení po sobotňajšom stretnutí na okraj summitu krajín G20 v juhoafrickom Johannesburgu. Títo lídri trvajú na tom, že hranice Ukrajiny sa nesmú meniť, informuje správa agentúr AFP, DPA a stanice Sky News. „Máme jasný postoj k princípu, že hranice nesmú byť menené silou. Znepokojujú nás tiež navrhované obmedzenia ukrajinských ozbrojených síl, ktoré by nechali Ukrajinu zraniteľnú voči budúcim útokom,“ uviedli predstavitelia.
15:00 Európski lídri odmietajú americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine v jeho súčasnej podobe, informuje dnes agentúra DPA. Na návrhu je podľa nich potrebné ďalej pracovať. Agentúra Reuters píše o obave európskych krajín, že kvôli navrhovanému početnému obmedzeniu ukrajinských ozbrojených síl by Ukrajina bola zraniteľná v prípade útoku.
14:55 Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore zverejnenom v sobotu povedal, že možnosť ďalšieho stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom je na programe.Informuje podľa správy agentúry Reuters. „Nič by som nevylúčil,“ povedal Riabkov v rozhovore pre magazín International Affairs. „Pokračuje hľadanie cesty vpred,“ vyhlásil. Kontakty medzi USA a Ruskom podľa neho neboli pozastavené a kanály na dialóg naďalej fungujú.
14:30 Lídri krajín skupiny G20 vyzvali v sobotu v juhoafrickom Johannesburgu na „spravodlivý, komplexný a trvalý mier“ na Ukrajine, v Sudáne, Konžskej demokratickej republike a na „okupovaných palestínskych územiach“, uvádza sa v ich spoločnej deklarácii, ktorá bola prijatá hneď na začiatku summitu. Informuje správa agentúry AFP.
14:17 Americký prezident Donald Trump nalieha na Ukrajinu, aby prijala nový mierový návrh založený na rozsiahlych ruských požiadavkách, a dal Kyjevu čas do 27. novembra na rozhodnutie, či požiadavky prijme, alebo stratí americkú podporu.
13:40 „Odmeňovanie ruského masakru by bolo katastrofálne pre záujmy Ameriky,“ povedal americký senátor Mitch McConnell.
13:20 Lídri Británie, Francúzska a Nemecka sa v sobotu stretli na okraj summitu krajín G20 v juhoafrickom Johannesburgu, aby diskutovali o spoločnej reakcii na jednostranný návrh USA pre Ukrajinu, uviedol úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Informuje o tom agentúra AFP.
13:02 Ukrajina a Spojené štáty budú v nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku rokovať o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Oznámil to v sobotu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po tom, čo USA odovzdali Ukrajine mierový plán, ktorý podľa agentúry AFP akceptuje niektoré požiadavky Ruska.
12:53 Ukrajina nikdy nebude prekážkou mieru a jej predstavitelia budú brániť legitímne záujmy ukrajinského ľudu a základy európskej bezpečnosti, uviedla dnes ukrajinská prezidentská kancelária. V najbližších dňoch budú ukrajinskí činitelia so spojencami rokovať o krokoch k ukončeniu ruskej agresie. Zloženie delegácie už podľa agentúry Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentúra AFP napísala, že Ukrajina v najbližších dňoch vo Švajčiarsku povedie konzultácie s USA o možných parametroch budúcej mierovej dohody.
12:25 Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť prijatý zo strany Kyjeva, uviedol v sobotu poľský prezident Karol Nawrocki. Informujú o tom agentúry PAP a Reuters.
11:55 Predstavitelia Spojených štátov v piatok v Kyjeve predstavili veľvyslancom členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) logiku svojich postupov v snahe uzavrieť mier vo vojne na Ukrajine. Neoboznámili ich však so žiadnymi konkrétnymi informáciami o americkom mierovom pláne. Uviedla to veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová, ktorá sa na stretnutí taktiež zúčastnila.
11:16 V dôsledku aktuálneho vývoja na Ukrajine odriekol generálny tajomník NATO Mark Rutte návštevu Rakúska, ktorá bola naplánovaná na sobotu, informuje o tom agentúra APA.
10:40 Rusko pravdepodobne od septembra dobylo viac ako 15 dedín v Záporožskej oblasti, uviedla skupina OSINT. Ruský postup v Záporožskej oblasti prichádza v čase, keď ruské jednotky zintenzívňujú svoje ofenzívy aj v ďalších ohniskách vojny.
10:30 Bieloruský vodca Alexander Lukašenko udelil milosť 31 občanom Ukrajiny, ktorí podľa bieloruských úradov spáchali trestné činy. Informuje o tom dnes agentúra TASS, podľa ktorej je krok výsledkom dohody Lukašenka s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
10:04 Pri ruských útokoch na Ukrajinu za posledný deň zomrel najmenej 1 človek a 13 bolo zranených. Ruskí vojaci v noci odpálili na Ukrajinu jednu balistickú raketu a 104 dronov typu Shahed, informovali 22. novembra ruské vzdušné sily.
9:18 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 22. novembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
8:55 Dvaja ľudia zomreli v Syzrani na juhozápade Ruska po ukrajinskom dronovom útoku, napísali dnes agentúry Reuters a TASS s odvolaním sa na tamojšieho gubernátora. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia a sú v opatere lekárov.
8:50 Zdá sa, že niektoré pasáže v americkom „mierovom návrhu“ pre Ukrajinu boli pôvodne napísané v ruštine, napísal v piatok vo svojej analýze britský denník The Guardian. Na viacerých miestach v tomto texte by jazyk fungoval v ruštine, v angličtine sa však zdá byť dosť podivný, uvádza denník v článku na svojom webe.
7:22 Počas tohtotýždňových ruských útokov na civilistov v ukrajinskom meste Ternopiľ zahynulo aj sedemročné poľské dievčatko, uviedol v piatok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior. Informuje o tom agentúra PAP.
7:15 Elektrická rozvodňa Yany Kapu na severe Krymu sa stala terčom útokov dronmi v noci z 22. novembra, informoval telegramový kanál Astra.
6:50 Ukrajina by nemala na dosah víťazstvo proti Rusku, ani keby dostávala viac peňazí a viac zbraní. V noci na dnes to uviedol americký viceprezident J.D. Vance. Podľa neho je cieľom návrhu americkej dohody zastaviť zabíjanie a zachovať ukrajinskú suverenitu. Kritiky, ktoré sa zniesli na plán, sú podľa neho nepochopenie reality či nedorozumeniam.
NATO mierový plán USA nekomentovalo, no snahy Trumpa sú podľa neho kľúčové
Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA.
Nový americký plán je pre Alianciu značne kontroverzný, pretože by podľa neho NATO nemalo v budúcnosti prijať Ukrajinu za svojho člena, konštatovala DPA. Aliancia v minulosti zdôraznila, že sa nevzdá svojej politiky „otvorených dverí“. Na summite v roku 2024 spojenci uviedli, že cesta Ukrajiny do NATO je „nezvratná“.
„Generálny tajomník (NATO Mark Rutte) jasne povedal, že si želáme spravodlivý a trvalý koniec vojny proti Ukrajine a pracujeme na ňom a že úsilie prezidenta Trumpa dosiahnuť vyrokovaný mier medzi Ukrajinou a Ruskom je kľúčové,“ uviedol v piatok hovorca NATO.
Podľa DPA nie je úplne vylúčené, že NATO bude v rámci mierového plánu tiež musieť urobiť ústupky. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka sa pre Rutteho stalo jednou z jeho hlavných úlohu udržať Alianciu pokope, napísala nemecká agentúra.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval, že telefonoval s Ruttem o americkom pláne a „dostupných diplomatických možnostiach“ ukončenia vojny. „Sme pripravení pracovať rýchlo a konštruktívne, aby sme zaistili, že (plán USA) bude úspešný. Koordinujeme naše ďalšie spoločné kroky,“ dodal na sociálnej sieti.
Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán, uviedol Trump
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému sa bude musieť páčiť americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý predpokladá, že Kyjev odstúpi časť svojho územia Rusku. Informuje o tom agentúra AFP.
„Bude sa mu musieť páčiť, a ak sa mu páčiť nebude, potom by mali jednoducho bojovať ďalej,“ povedal Trump novinárom, ktorí sa ho pýtali na nie práve nadšenú reakciu ukrajinského prezidenta na jeho mierový plán. „V istom bode bude musieť niečo akceptovať,“ dodal Trump.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy. Podľa jeho slov bude nasledujúci týždeň pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu Spojených štátov ako svojho kľúčového partnera.
Americký prezident v piatkovom rozhovore pre Fox News Radio vyhlásil, že očakáva od Zelenského odpoveď na svoj mierový plán do štvrtka (27. novembra). Podľa jeho slov je však možné predĺžiť termín na finalizáciu podmienok. „Mal som veľa konečných termínov, ale ak veci fungujú dobre, zvyknete termíny predlžovať,“ uviedol. „Ale štvrtok je ten deň – myslíme si, že je to vhodný čas,“ povedal šéf Bieleho domu.
Návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Trump vyhlásil, že ak budú boje pokračovať, Ukrajinci aj tak stratia územia, ktoré by museli podľa jeho mierového plánu postúpiť Rusku. „Hovorte si, čo chcete, boli veľmi statoční,“ povedal o ukrajinských jednotkách bojujúcich proti Rusom. Ruský prezident Vladimir Putin „nevyhľadáva ďalšiu vojnu,“ odpovedal republikánsky líder na otázku týkajúcu sa možnosti, že Rusko po invázii na Ukrajinu zaútočí aj na ďalšie krajiny v Európe.