Podľa Pavla rokovanie v Ženeve o pláne USA prinieslo viac pozitívnej atmosféry

PRAHA - Nedeľné rokovanie delegácie Spojených štátov, Ukrajiny a zástupcov Európy v Ženeve o americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine prinieslo podľa českého prezidenta Petra Pavla oveľa viac pozitívnej atmosféry, než aká nastala po jeho prvotných hodnoteniach. Pohľady jednotlivých strán na podobu plánu sa podľa neho zjednocujú. Povedal to v pondelok po rokovaní s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, ktorého prijal na Pražskom hrade.
„Po úvodných hodnoteniach amerického plánu, ktoré neboli úplne pozitívne, som teraz viac pozitívny v tom, že nasledujúce rokovania vo Švajčiarsku medzi delegáciami Spojených štátov, Ukrajiny a aj za účasti Európy už prinášajú oveľa viac pozitívnej atmosféry. Dochádza k zjednoteniu pohľadov, ako by ten plán mal nakoniec vyzerať. Som rád, že sa na tom zúčastňuje Európa. Bolo by veľmi zložité uvažovať o dosiahnutí mieru na Ukrajine vo vojne, ktorá sa bytostne týka celoeurópskej bezpečnosti bez toho, aby sa na tom zúčastňovala Európa alebo aspoň jej hlavné štáty, ktoré budú zastupovať jej záujem,“ povedal Pavel.
Akým smerom sa budú rokovania vyvíjať a ako bude finálny plán nakoniec vyzerať, sa v súčasnej chvíli podľa neho nedá odhadnúť. Pavel je však presvedčený, že musí byť realistický vo vzťahu k situácii na bojisku, ale zároveň musí rešpektovať medzinárodné normy a pravidlá. „Určite by nemal viesť k tomu, že poprie základné princípy, na ktorých stojí súčasná svetová bezpečnostná architektúra, predovšetkým princíp suverenity a teritoriálnej integrity. A ak hovoríme, ako spravodlivý bude, malo by platiť pravidlo, že obeť tejto agresie nebude nakoniec potrestaná viac než jej vinník,“ spresnil svoj postoj Pavel. Akékoľvek víťazstvo Ruska v tejto vojne by podľa neho utvrdilo ostatné autoritárske krajiny v tom, že agresia sa môže vyplatiť.
Nawrocki na otázku, či by nechcel využiť blízke vzťahy Poľska s USA a riešiť aktuálne snahy o dosiahnutie mieru priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, odpovedal, že jeho diplomatická práca v téme Ukrajiny sa odohráva neustále. Dodal, že si úsilie amerického prezidenta veľmi váži a podporuje ho. Biely dom v noci z nedele na pondelok vo vyhlásení uviedol, že výsledkom rokovaní v Ženeve je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu. Vo vyhlásení sa tiež píše, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.