Poľský prezident ruší stretnutie s Orbánom! Dôvodom je jeho cesta za Putinom

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki sa nestretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom kvôli jeho nedávnej ceste do Moskvy. S odvolaním sa na prezidentovho spolupracovníka to dnes napísali poľské médiá. Poľská hlava štátu sa chystá do Maďarska v stredu na summit prezidentov Visegrádskej skupiny (V4), ktorú tvorí Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Stretnutie s prezidentmi V4 má Nawrocki naďalej v pláne.
"K. Nawrocki sa rozhodol obmedziť program svojej návštevy v Maďarsku iba na summit prezidentov Visegrádskej skupiny v Ostrihome," uviedol dnes šéf zahraničného odboru poľskej prezidentskej kancelárie Marcin Pridacz na sieti X.
Server Rzeczpospolita v tejto súvislosti píše, že Nawrocki v stredu ide na dvojdňovú cestu do Maďarska, kde sa zúčastní na rokovaní prezidentov krajín V4 v Ostrihome, pričom vo štvrtok mal v pláne v sprievode svojej manželky navštíviť tiež Budapešť a stretnúť sa tam so svojím maďarským náprotivkom Tamásom Sulyokom a premiérom Orbánom.
Ten je považovaný za hlavného spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií naďalej usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu. V piatok sa Orbán vypravil do Moskvy, kde rokoval s Putinom, na ktorého príkaz ruská armáda v roku 2022 napadla Ukrajinu. Orbán potom vyhlásil, že jeho krajina plánuje pokračovať v spolupráci s Moskvou a maďarská energetika sa bude naďalej opierať o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyrokoval výnimku z amerických sankcií na využívanie ruskej ropy a plynu.
Podľa Prydacza sa teraz plány poľského prezidenta ohľadom plánovanej cesty do Maďarska zmenili, spolupracovník prezidenta pritom spomenul Orbánovu návštevu Moskvy. "Bezpečnosť Európy závisí od solidarity aj v oblasti energetiky," píše Prydacz. Nawrocki podľa neho bude v Ostrihome rokovať s prezidentmi Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci v strednej Európe.