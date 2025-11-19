TVRDÉ slová poľského ministra: Moskva sa snaží zničiť EÚ zvnútra! Na sabotážne akcie dáva miliardy

VARŠAVA – Železničné nešťastie v Poľsku bolo podľa ministra zahraničných vecí plánovanou sabotážou. Z útoku obvinil len jedinú stranu a doplnil, že reakcia nebude len v rovine diplomacie. nezostane len pri diplomatickom riešení.
K sabotáži na poľskej železnici v úseku medzi Varšavou a Lublinom došlo v nedeľu večer 16. novembra. Incident sa odohral len kúsok od ukrajinských hraníc, kde pravidelne premáva pomoc pre Kyjev na obranu pred ruskou ofenzívou. Zadržanými páchateľmi boli dvaja ukrajinskí občania, ktorí dlhodobo spolupracovali s ruskou spravodajskou službou. Jedného už v máji tohto roku odsúdili za sabotáž na Ukrajine, druhý bol obyvateľ Donbasu.
Špinavá práca Moskvy
Poľský šéf diplomacie Radosław Sikorski označil toto nešťastie za "ruskú sabotáž" a za "akt štátneho terorizmu". Krajina podľa neho už nebude reagovať len v rovine diplomacie. Informuje o tom TVN24.
"Ruská GRU (tajná služba) si bežne najíma subdodávateľov pod falošnými vlajkami, aby následne vykonávali jej špinavú prácu. Tentoraz nešlo len o sabotáž ako v minulosti, ale dopustenie sa aktu štátneho terorizmu," povedal šéf rezortu diplomacie.
Cudzí štát vyslal podľa Sikorského dobre vycvičených sabotérov. "Len zázrakom nedosiahli svoj cieľ," doplnil.
Ako ďalej povedal, tí, ktorí obviňujú z týchto činov v Poľsku Ukrajinu, sú politickými sabotérmi. Rusi míňajú podľa jeho slov miliardy rubľov na podnecovanie takýchto nálad, na šírenie dezinformácií a propagandy. "Moskva chce obrátiť čo najväčšiu časť verejnej mienky proti našim susedom, proti EÚ aj proti utečencom z Ukrajiny, ktorí sem utiekli pred vojnou," ozrejmil minister.
Putin to robil aj pri Brexite
Poľský minister zahraničných vecí ďalej priblížil, že toto sú jasné kroky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podobným spôsobom podporoval v minulosti aj Brexit (vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie). "(Putin) podporuje extrémistické strany, nacionalistickú vládu v Maďarsku a financoval aj separatistov v Španielsku. Všetko robí s jedným cieľom, a síce, zničenie EÚ zvnútra," hovorí Sikorski.
"Ako EÚ sme voči Rusku obrom, ale ako členský štát je Rusko oproti nám veľmocou."