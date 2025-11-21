Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Desivé úmrtia detí: Sirup proti kašľu obsahoval toxickú chemikáliu! Výrobca skončil vo väzbe

NAÍ DILLÍ – Desivý prípad otráveného sirupu proti kašľu otriasa Indiou. V posledných mesiacoch zomrelo najmenej 24 detí, ktoré užívali sirup Coldrif. Úrady sa teraz snažia zistiť, ako sa do lieku mohla dostať toxická chemikália používaná v priemysle.

Vyplýva to z vyšetrovania, na ktoré upozornila agentúra Reuters. Indickí zdravotníci potvrdili, že v lieku bol nájdený dietylénglykol (DEG) – rovnaký toxín, ktorý v minulosti spôsobil smrť detí aj v Afrike či Ázii. Látka môže u detí vyvolať akútne zlyhanie obličiek a v krátkom čase ich pripraviť o život. Prvé prípady sa objavili v septembri. Rodiny nevedeli pochopiť, čo sa deje – až kým sa ukázalo, že všetky deti užívali rovnaký sirup.

Indické úrady teraz preverujú, či zlyhala kontrola surovín, alebo či dodávatelia manipulovali s chemikáliami nebezpečným spôsobom. Podľa zistení vyšetrovania bola kľúčová zložka sirupu dodaná výrobnej firme v nezapečatených nádobách, ktoré mohli byť kontaminované.

Majitelia dodávateľských firiem tvrdia, že toxickým chemikáliám sa nevenujú a netušili, že surovina skončí vo výrobe lieku. Ako presne sa do sirupu dostal smrteľný toxín, však zatiaľ nedokáže vysvetliť nikto.

Výrobca prišiel o licenciu

Tragédia vyvolala v krajine veľké pobúrenie. India je jedným z najväčších producentov liekov na svete a jej výrobky putujú do desiatok krajín. Úrady okamžite zastavili výrobu a firme Sresan Pharmaceutical Manufacturer odobrali licenciu. Zakladateľ spoločnosti, G. Ranganathan, je vo väzbe. Kontroly po úmrtiach odhalili v továrni množstvo závažných porušení – od špinavých priestorov až po manipuláciu s dokumentáciou.

Vyšetrovanie pokračuje, no indické úrady priznávajú, že zistiť, kde presne sa stala chyba, môže byť veľmi náročné. Medzitým zostáva fakt, že najmenej 24 detí prišlo o život po lieku, ktorý im mal pomôcť.

