SMUTNÁ SPRÁVA Vo veku 69 rokov zomrel dlhoročný starosta Miroslav Schwarz

KRAHULE - Vo veku 69 rokov zomrel v sobotu 29. novembra dlhoročný starosta obce Krahule v okrese Žiar nad Hronom Miroslav Schwarz. Informovala o tom obec na svojej oficiálnej internetovej stránke.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri tejto príležitosti uviedlo, že Schwarz bol starostom Krahúľ úctyhodných deväť volebných období a tiež dlhoročným členom ZMOS-u.
„Bol osobnosťou, ktorého rozvaha, skúsenosti a názory boli rešpektované a prínosné. Nech jeho oddaná práca pre obec a všetko dobré, čo po sebe zanechal, zostane v spomienkach všetkých, ktorí ho poznali,“ uviedlo v reakcii na jeho úmrtie ZMOS.