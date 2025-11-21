MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v priebehu budúceho týždňa telefonicky rokovať s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na zdroje z Európskej únie o tom v piatok informovala stanica Sky News. Zelenskyj podľa nej povedal, že chce s Trumpom diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
19:30 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas zasadnutia Rady bezpečnosti Ruskej federácie potvrdil, že Moskva dostala americký mierový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa môže „položiť základy“ pre budúcu mierovú zmluvu, píšu o tom agentúry Reuters, AFP a TASS.
19:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Niekoľko hodín predtým vyhlásil, že nezradí národné záujmy a k americkému mierovému návrhu predloží alternatívy.
18:45 Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť „v súlade“ s rezolúciami Organizácie Spojených národov, ktoré podporujú „teritoriálnu integritu“ krajiny. V piatok to uviedol generálny tajomník OSN António Guterres v reakcii na americký mierový plán, informuje o tom agentúra AFP.
18:20 Americký prezident Donald Trump pracuje s Ukrajinou i Ruskom „na čo najrýchlejšom ukončení vojny“, uviedol v piatok americký predstaviteľ krátko po zverejnení mierového návrhu. Šéf Bieleho domu zároveň očakáva odpoveď na návrh od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Dňa vďakyvzdania (27. novembra - štvrtý štvrtok v novembri). Informujú o tom agentúry AFP a AP.
18:00 Rusko sa snaží využiť mierový plán USA na to, aby zabránilo sankciám z Washingtonu a rokovaniam Európskej Únie o využití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. V piatok to povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje o tom agentúra AFP.
17:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu podporovanému americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhne alternatívy. Informujú o tom agentúry AP a AFP a televízia Sky News.
16:17 Rezort vnútra daroval Ukrajine humanitárnu pomoc, dve mobilné zariadenia na čistenie vody. Ukrajinskému veľvyslancovi Myroslavovi Kastranovi ich odovzdala štátna tajomníčka ministerstva Lucia Kurilovská. Zariadenia vedia zabezpečiť pitnú vodu pre približne 8000 ľudí denne. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva. Čističky podľa neho prispejú k zmierneniu dôsledkov ruskej vojny na civilné obyvateľstvo.
16:00 Spojené štáty hrozia, že obmedzia zdieľanie spravodajských informácií a dodávok zbraní Ukrajine, aby ju prinútili prijať mierový plán USA. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou, píše o tom agentúra Reuters.
15:40 Ukrajina sa zaoberá mierovým plánom, ktorý pripravili Spojené štáty, oznámil v piatok po telefonáte s lídrami Nemecka, Británie a Francúzska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil, že musí ísť o plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier. Spolkový kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer telefonovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o približne 12.00 h SEČ.
13:46 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok upozornil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby teraz pristúpil k rokovaniam, alebo stratí viac územia. Vyjadril sa tak po tom, čo Spojené štáty predložili Ukrajine návrh mierového plánu, ktorý podľa agentúry AFP vyhovuje mnohým požiadavkám Ruska.
13:45 Lídri Európskej únie oficiálne nedostali americký mierový plán pre ukončenie vojny na Ukrajine, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu skupiny G20 v Juhoafrickej republike. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že sa plánuje spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
12:51 Ruské sily pri útoku v noci na piatok zasiahli bytovku v juhoukrajinskom meste Záporožie, oznámil oblastný gubernátor a šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Zahynulo podľa neho päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AP.
12:26 Kyjev nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by „prekračovala jej červené čiary“, uviedol v piatok tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umarov. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá pripomína, že Ukrajina a jej európski spojenci aktuálne reagujú na návrh USA na ukončenie vojny s Ruskom, avšak za podmienok výhodných pre Moskvu.
12:18 Na najmenej 31 sa zvýšil počet obetí ruského útoku na ukrajinské mesto Ternopiľ z noci na stredu, oznámili v piatok záchranné zložky, ktoré spod trosiek vytiahli ďalšie mŕtve telá. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News.
11:36 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok uviedol, že nepovažuje americký mierový návrh za skutočný plán na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, ale za zoznam otázok, ktoré je potrebné naliehavo prerokovať medzi Ukrajinou a Ruskom. Povedal to novinárom v Bruseli, informuje agentúra DPA. „Nemecké stanovisko je stanoviskom Európy, čo znamená, že podporujeme Ukrajinu,“ vyhlásil Wadephul s tým, že Ukrajina sama rozhodne, aké prípadné kompromisy urobí. Rovnako však podľa neho bude musieť podobné rozhodnutia učiniť aj Rusko. Nemecko chce podľa Wadephula zabezpečiť, aby Ukrajina o bodoch, ktoré sa spomínajú v návrhu, mohla rokovať zo silnej vyjednávacej pozície.
11:24 Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. Zelenskyj už vo štvrtok vo svojom tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom. Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok informovala, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dodala, že Kyjev je pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení. Médiá následne zverejnili 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky zo strany Ukrajiny.
9:19 Americký návrh na ukončenie vojny na Ukrajine nie je podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula hotovým plánom, ale skôr príspevkom k snahe dostať Rusko a Ukrajinu k rokovaciemu stolu. Minister to povedal vo štvrtok večer verejnoprávnej stanici ZDF. Zahraničné agentúry medzičasom v noci na dnes zverejnili 28 bodov návrhu, ktorý počíta okrem iného s uznaním Krymu a celej Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny za ruskej.
9:17 Ukrajina čelí intenzívnemu tlaku zo strany Spojených štátov, aby rýchlo prijala plán na ukončenie bojov vytvorený administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupcovia americkej strany chcú, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal do 27. novembra. S odvolaním sa na nemenovaných ukrajinských činiteľov o tom na svojej internetovej stránke píše britský list Financial Times (FT).
7:54 Ruská armáda v noci na dnes zaútočila na Odesu, informovali úrady v tomto juhoukrajinskom meste. Päť ľudí utrpelo zranenia. V Ternopíle na západe krajiny pokračujú záchranné a pátracie práce v troskách obytného domu, ktorý v stredu ráno zasiahla ruská strela.
6:10 Holandsko začalo do Poľska presúvať 300 svojich vojakov a dva systémy Patriot. Misia má dosiahnuť plnú pripravenosť 1. decembra a má chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny. Vo štvrtok o tom informoval holandský minister obrany Ruben Brekelmans, uviedla agentúra PAP.
6:08 Útok ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie si vo štvrtok večer vyžiadal najmenej päť obetí na životoch a troch zranených. S odvolaním sa na miestne záchranné služby o tom v noci na piatok informovala agentúra AFP. Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh.
6:03 Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok večer odmietol tvrdenie Moskvy, že mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je pod kontrolou ruskej armády. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP. „V meste a jeho okolí pokračujú protisabotážne operácie a špeciálne akcie zamerané na vyhľadávanie a likvidáciu nepriateľských (ruských) diverzných skupín, ktoré prenikli do mesta,“ uvádza sa v príspevku generálneho štábu zverejnenom na platforme Telegram.
6:01 Americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá mala k dispozícii návrh tohto mierového plánu. AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.
V správe webu Axios sa uvádza, že „akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok“ Ruska na Ukrajinu „bude považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva.“ USA a ich spojenci naň budú reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily.
Agentúra AFP v noci na piatok informovala, že americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda. V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia.“ Zelenskyj v tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.