Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!

Vladimir Putin Zobraziť galériu (4)
Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

WASHINGTON/KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v priebehu budúceho týždňa telefonicky rokovať s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na zdroje z Európskej únie o tom v piatok informovala stanica Sky News. Zelenskyj podľa nej povedal, že chce s Trumpom diskutovať o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

19:30 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok počas zasadnutia Rady bezpečnosti Ruskej federácie potvrdil, že Moskva dostala americký mierový plán zameraný na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa šéfa Kremľa môže „položiť základy“ pre budúcu mierovú zmluvu, píšu o tom agentúry Reuters, AFP a TASS.

19:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi odkázal, že si váži snahy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Niekoľko hodín predtým vyhlásil, že nezradí národné záujmy a k americkému mierovému návrhu predloží alternatívy.

18:45 Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť „v súlade“ s rezolúciami Organizácie Spojených národov, ktoré podporujú „teritoriálnu integritu“ krajiny. V piatok to uviedol generálny tajomník OSN António Guterres v reakcii na americký mierový plán, informuje o tom agentúra AFP.

18:20 Americký prezident Donald Trump pracuje s Ukrajinou i Ruskom „na čo najrýchlejšom ukončení vojny“, uviedol v piatok americký predstaviteľ krátko po zverejnení mierového návrhu. Šéf Bieleho domu zároveň očakáva odpoveď na návrh od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Dňa vďakyvzdania (27. novembra - štvrtý štvrtok v novembri). Informujú o tom agentúry AFP a AP.

18:00 Rusko sa snaží využiť mierový plán USA na to, aby zabránilo sankciám z Washingtonu a rokovaniam Európskej Únie o využití zmrazených aktív Moskvy na financovanie Kyjeva. V piatok to povedala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje o tom agentúra AFP.

17:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu podporovanému americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhne alternatívy. Informujú o tom agentúry AP a AFP a televízia Sky News.

16:17 Rezort vnútra daroval Ukrajine humanitárnu pomoc, dve mobilné zariadenia na čistenie vody. Ukrajinskému veľvyslancovi Myroslavovi Kastranovi ich odovzdala štátna tajomníčka ministerstva Lucia Kurilovská. Zariadenia vedia zabezpečiť pitnú vodu pre približne 8000 ľudí denne. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva. Čističky podľa neho prispejú k zmierneniu dôsledkov ruskej vojny na civilné obyvateľstvo.

16:00 Spojené štáty hrozia, že obmedzia zdieľanie spravodajských informácií a dodávok zbraní Ukrajine, aby ju prinútili prijať mierový plán USA. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou, píše o tom agentúra Reuters.

15:40 Ukrajina sa zaoberá mierovým plánom, ktorý pripravili Spojené štáty, oznámil v piatok po telefonáte s lídrami Nemecka, Británie a Francúzska ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil, že musí ísť o plán, ktorý zabezpečí skutočný a dôstojný mier. Spolkový kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer telefonovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o približne 12.00 h SEČ.

13:46 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok upozornil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby teraz pristúpil k rokovaniam, alebo stratí viac územia. Vyjadril sa tak po tom, čo Spojené štáty predložili Ukrajine návrh mierového plánu, ktorý podľa agentúry AFP vyhovuje mnohým požiadavkám Ruska.

13:45 Lídri Európskej únie oficiálne nedostali americký mierový plán pre ukončenie vojny na Ukrajine, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového summitu skupiny G20 v Juhoafrickej republike. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že sa plánuje spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

12:51 Ruské sily pri útoku v noci na piatok zasiahli bytovku v juhoukrajinskom meste Záporožie, oznámil oblastný gubernátor a šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Zahynulo podľa neho päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AP.

12:26 Kyjev nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by „prekračovala jej červené čiary“, uviedol v piatok tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umarov. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá pripomína, že Ukrajina a jej európski spojenci aktuálne reagujú na návrh USA na ukončenie vojny s Ruskom, avšak za podmienok výhodných pre Moskvu.

12:18 Na najmenej 31 sa zvýšil počet obetí ruského útoku na ukrajinské mesto Ternopiľ z noci na stredu, oznámili v piatok záchranné zložky, ktoré spod trosiek vytiahli ďalšie mŕtve telá. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News.

11:36 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok uviedol, že nepovažuje americký mierový návrh za skutočný plán na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, ale za zoznam otázok, ktoré je potrebné naliehavo prerokovať medzi Ukrajinou a Ruskom. Povedal to novinárom v Bruseli, informuje agentúra DPA. „Nemecké stanovisko je stanoviskom Európy, čo znamená, že podporujeme Ukrajinu,“ vyhlásil Wadephul s tým, že Ukrajina sama rozhodne, aké prípadné kompromisy urobí. Rovnako však podľa neho bude musieť podobné rozhodnutia učiniť aj Rusko. Nemecko chce podľa Wadephula zabezpečiť, aby Ukrajina o bodoch, ktoré sa spomínajú v návrhu, mohla rokovať zo silnej vyjednávacej pozície.

11:24 Ešte pred telefonátom so šéfom Bieleho domu bude Zelenskyj podľa britskej stanice diskutovať o tejto záležitosti s lídrami Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska. Zelenskyj už vo štvrtok vo svojom tradičnom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že v najbližších dňoch bude rokovať s Trumpom. Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok informovala, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Dodala, že Kyjev je pripravený s Washingtonom konštruktívne rokovať o jeho znení. Médiá následne zverejnili 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky zo strany Ukrajiny.

9:19 Americký návrh na ukončenie vojny na Ukrajine nie je podľa nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula hotovým plánom, ale skôr príspevkom k snahe dostať Rusko a Ukrajinu k rokovaciemu stolu. Minister to povedal vo štvrtok večer verejnoprávnej stanici ZDF. Zahraničné agentúry medzičasom v noci na dnes zverejnili 28 bodov návrhu, ktorý počíta okrem iného s uznaním Krymu a celej Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny za ruskej.

9:17 Ukrajina čelí intenzívnemu tlaku zo strany Spojených štátov, aby rýchlo prijala plán na ukončenie bojov vytvorený administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupcovia americkej strany chcú, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal do 27. novembra. S odvolaním sa na nemenovaných ukrajinských činiteľov o tom na svojej internetovej stránke píše britský list Financial Times (FT).

7:54 Ruská armáda v noci na dnes zaútočila na Odesu, informovali úrady v tomto juhoukrajinskom meste. Päť ľudí utrpelo zranenia. V Ternopíle na západe krajiny pokračujú záchranné a pátracie práce v troskách obytného domu, ktorý v stredu ráno zasiahla ruská strela.

6:10 Holandsko začalo do Poľska presúvať 300 svojich vojakov a dva systémy Patriot. Misia má dosiahnuť plnú pripravenosť 1. decembra a má chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny. Vo štvrtok o tom informoval holandský minister obrany Ruben Brekelmans, uviedla agentúra PAP.

6:08 Útok ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie si vo štvrtok večer vyžiadal najmenej päť obetí na životoch a troch zranených. S odvolaním sa na miestne záchranné služby o tom v noci na piatok informovala agentúra AFP. Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh.

6:03 Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok večer odmietol tvrdenie Moskvy, že mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je pod kontrolou ruskej armády. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP. „V meste a jeho okolí pokračujú protisabotážne operácie a špeciálne akcie zamerané na vyhľadávanie a likvidáciu nepriateľských (ruských) diverzných skupín, ktoré prenikli do mesta,“ uvádza sa v príspevku generálneho štábu zverejnenom na platforme Telegram.

6:01 Americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá mala k dispozícii návrh tohto mierového plánu. AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda.

V správe webu Axios sa uvádza, že „akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok“ Ruska na Ukrajinu „bude považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva.“ USA a ich spojenci naň budú reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily.

Agentúra AFP v noci na piatok informovala, že americký mierový plán pre Ukrajinu podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. AFP pripomenula, že Donbas je región na východe Ukrajiny, kde sa nachádza Luhanská a Donecká oblasť, ktoré Ukrajina ešte čiastočne ovláda. V americkom pláne sa tiež uvádza, že na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí, napísala AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že Trumpom podporovaný mierový plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po stretnutí s americkou delegáciou vo štvrtok večer v Kyjeve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch nového amerického mierového plánu pokračuje. Dodal, že Ukrajina o ňom zatiaľ „nebude robiť žiadne ostré vyhlásenia.“ Zelenskyj v tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom povedal, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Podľa neho Ukrajina potrebuje mierovú dohodu, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina oznámila, že obdržala americký návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE USA tlačia na Ukrajinu: Mierový plán s ústupkami územia a zbraní
Zahraničné
pracovníci záchranných služieb hasia
MIMORIADNY ONLINE Krvavý ruský úder v Charkove: Ukrajina odpovedá zásahom ruskej elektrárne
Zahraničné
Adelina Panina predpovedala koniec
Jasnovidka to vie presne: Takto sa skončí vojna na Ukrajine! Pozná aj dátum, všetko zariadi kozmos
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?!
Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?!
Prominenti
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV
Tlačová konferencia premiéra Fica: Ústavu meniť neplánuje, vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Tlačová konferencia premiéra Fica: Ústavu meniť neplánuje, vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Správy

Domáce správy

FOTO Opozícia vybuchla: Predražená kúpa
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa kedysi Bašternákovho outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!
Domáce
FOTO Poznáte tohto muža? Polícia
Poznáte tohto muža? Polícia pátra po páchateľovi z predajne na Jiráskovej ulici v Bratislave
Domáce
FOTO Meteorológovia varujú! Silné sneženie,
Meteorológovia varujú! Silné sneženie, poľadovica a vietor zasiahnu TIETO časti Slovenska
Domáce
Polícia žiada o pomoc: Pátrajú po mužovi z piatkového incidentu v potravinách v Bratislave
Polícia žiada o pomoc: Pátrajú po mužovi z piatkového incidentu v potravinách v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

Marek Eštok
Slovensko víta obnovenie veľvyslanectva Bieloruska a zvažuje spoluprácu v nesankčných oblastiach
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!
Zahraničné
FOTO ŠOKUJÚCI prípad z hôr:
ŠOKUJÚCI prípad z hôr: Žena (60) šla na Sněžku v kraťasoch, takmer zamrzla! NEUVERÍTE, akú mala telesnú teplotu
Zahraničné
FOTO Steve Witkoff
PREKVAPIVÉ kroky Trumpovho človeka: ZÁHADNÝ odkaz v príspevku, ktorý po chvíli vymazal, TOTO v ňom stálo!
Zahraničné

Prominenti

PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete
PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete šoubiznisu: Títo dvaja sú vraj už roky milencami!
Zahraniční prominenti
Mirka Gális Partlová
Mirka Partlová sa nevie dočkať Vianoc: Želá si len jednu vec, budeme sa musieť zasmiať!
Domáci prominenti
Krst knihy Jozefa Banáša
Adela ako prvá čítala otcovu knihu Tichá rebelka: Najprísnejšia kritička! Ako reagovala?
Domáci prominenti
Módny prešľap známej krásky:
Módny prešľap známej krásky: Oblečená v... Juj, toto je nevhodné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Američania majú zvláštne sexuálne
Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú
Zaujímavosti
Cukrovka na ústupe: Vedci
Cukrovka na ústupe: Vedci odporúčajú toto netradičné ovocie!
vysetrenie.sk
Obrovská nelegálna skládka môže
Rybári objavili obrovskú HROZBU: MASÍVNA skládka odpadu ohrozuje rieky a životy zvierat! KATASTROFA hrozí každú chvíľu
Zaujímavosti
FOTO Zabudnite na špenát a
Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Koniec párty? Bitcoin aj ostatné kryptomeny prudko padajú, dôvodov je viac než dosť!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Bratislavu a Košice opäť spája letecká linka: Prvý let priniesol prekvapivé čísla! Ako často sa bude lietať? (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Najlepšia paradajková omáčka? Vyhnite sa chybám pri jej varení
Rady a tipy
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy

Šport

Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Veľmi zlé správy z tábora Gutovej-Behramiovej: Ak sa tieto informácie potvrdia, hrozí jej koniec kariéry
Lyžovanie
Košice vyhrali s Vlkmi a idú hore: Po výhre sa vyšvihli na priebežné tretie miesto v tabuľke
Košice vyhrali s Vlkmi a idú hore: Po výhre sa vyšvihli na priebežné tretie miesto v tabuľke
Tipsport liga
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
HK 32 Liptovský Mikuláš – HC Slovan Bratislava: Online prenos z 21. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
Keď sú peniaze dôležitejšie ako góly: Barcelona mala na Lewandowského šokujúcu prosbu
La Liga

Auto-moto

V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 KONÍ
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 KONÍ
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
Kto už čoskoro dostane povýšenie? Veľký pracovný horoskop odhaľuje, ktoré znamenia čaká kariérny skok
O práci s humorom
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Koncoročný pohovor, ktorý rozhodne o vašom plate aj kariére. Ste naň naozaj pripravení?
Kariérny rast
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce

Technológie

POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Bezpečnosť
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
Technológie
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Takto môžeš skontrolovať svoj telefón, či v ňom nemáš spyware. V našom prípade klávesnica posielala z mobilu množstvo dát
Aplikácie a hry
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Najväčší paradox internetu, mladí používajú slabšie heslá ako ich starí rodičia
Bezpečnosť

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Partnerské vzťahy
Triky žien, ktoré dostanú každého muža: Áno aj toho zadaného, toto je ich tajný žolík
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa
Domáce
Opozícia vybuchla: Predražená kúpa kedysi Bašternákovho outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zlom vo vojne? Putin potvrdil prijatie mierového plánu: Hovorí o historickej dohode!
ŠOKUJÚCI prípad z hôr:
Zahraničné
ŠOKUJÚCI prípad z hôr: Žena (60) šla na Sněžku v kraťasoch, takmer zamrzla! NEUVERÍTE, akú mala telesnú teplotu
Steve Witkoff
Zahraničné
PREKVAPIVÉ kroky Trumpovho človeka: ZÁHADNÝ odkaz v príspevku, ktorý po chvíli vymazal, TOTO v ňom stálo!

Ďalšie zo Zoznamu