Japonsko vyslalo stíhačky k Taiwanu po tom, čo sa tam objavil zrejme čínsky dron

TOKIO - Japonsko v pondelok vyslalo stíhačky do oblasti v blízkosti Taiwanu po tom, čo úrady v blízkosti ostrova zaznamenali pravdepodobne čínsky dron. Na sociálnej sieti o tom informovalo japonské ministerstvo obrany. Stalo sa tak len niekoľko dní po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o potenciálnom útoku Pekingu na tento ostrov, píše agentúra AFP.
Podozrivý dron
„V sobotu 15. novembra 2025 bolo potvrdené, že bezpilotné lietadlo - pravdepodobne čínskeho pôvodu - letelo medzi ostrovom Jonaguni a Taiwanom. V reakcii na to boli vyslané stíhacie lietadlá z Juhozápadného veliteľstva vzdušnej obrany Japonských vzdušných síl,“ uviedlo ministerstvo obrany na platforme X.
Dron spozorovali niekoľko dní po tom, ako Takaičiová svojimi vyjadreniami o Taiwane vyvolala diplomatický spor s Čínou, ktorá považuje tento ostrov za súčasť svojho územia. Japonská premiérka minulý týždeň naznačila, že ozbrojené útoky Pekingu na Taiwan by mohli Japonsko podnietiť k tomu, aby ostrov vojensky podporilo. Čína si následne predvolala japonského veľvyslanca a vyjadrila protest voči týmto vyjadreniam. Peking zároveň odporučil svojim občanom necestovať do Japonska.