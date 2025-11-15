Čínske letecké spoločnosti ponúkajú vrátenie peňazí za lety do Japonska

PEKING - Najväčšie čínske letecké spoločnosti v sobotu ponúkli plné vrátenie peňazí cestujúcim, ktorí si kúpili lety do Japonska. Peking predtým eskaloval diplomatický spor vyvolaný komentármi japonskej premiérky o Taiwane. Informuje o tom agentúra AFP.
Spoločnosti Air China, China Southern a China Eastern zverejnili samostatné vyhlásenia o pravidlách, ktoré držiteľom leteniek umožnia bezplatne vrátiť peniaze alebo zmeniť plánované lety od soboty do 31. decembra.
Čína varuje Japonsko pred cestovaním
V online príspevku v piatok večer čínske veľvyslanectvo v Japonsku varovalo svojich občanov pred cestovaním do tejto krajiny. „Japonskí lídri nedávno urobili očividne provokatívne poznámky týkajúce sa Taiwanu, čím vážne poškodili atmosféru pre medziľudské výmeny,“ uvádza sa v príspevku na platforme WeChat.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. novembra v parlamente povedala, že použitie sily proti samosprávnemu Taiwanu by si mohlo vyžiadať vojenskú odpoveď zo strany Tokia.
Peking predvolal japonského veľvyslanca
Peking si preto v piatok predvolal japonského veľvyslanca a vyjadril „vážny nesúhlas“ v súvislosti s týmito vyjadreniami. „Ak sa niekto odváži akýmkoľvek spôsobom zasahovať do zjednotenia Číny, Čína určite tvrdým spôsobom odpovie,“ uvádza čínske stanovisko.
Tajomník japonského vládneho kabinetu Minoru Kihara v piatok povedal, že japonský veľvyslanec „opäť vysvetlil čínskej strane zámer odpovede premiérky Takaičiovej a postoj vlády a vyvrátil tieto výroky“.
Kihara dodal, že Japonsko „naliehavo vyzýva Čínu, aby prijala primerané opatrenia“ po tom, ako čínsky generálny konzul v Osake na sociálnej sieti X pohrozil Takaičiovej sťatím hlavy. „Nemáme inú možnosť, ako bez váhania odseknúť ten špinavý krk, ktorý sa na nás vrhol,“ napísal konzul. „Ste na to pripravení?“, dodal v príspevku.
Komunistická Čína považuje demokratický Taiwan za súčasť svojho územia a vyhlásila, že sa nevzdá ani použitia sily na jeho získanie. Taiwan je vzdialený len 100 kilometrov od najbližšieho japonského ostrova.