Rakúsko je v šoku: Zavraždili známu influencerku! Zakopal som ju v lese, priznal expartner

GRAZ - Zmiznutie vizážistky Stefanie Pieperovej z Grazu rozbehlo pátranie, ktoré odhalilo sériu znepokojivých udalostí. Vyšetrovanie ukázalo, že v jej okolí sa dialo niečo veľmi temné.
Náhly koniec po návrate z večierka
Tridsaťjedenročná influencerka a vizážstka Stefanie Pieperová z Grazu zmizla 23. novembra, krátko po tom, čo sa vrátila domov z predvianočného večierka. Od toho momentu prestala komunikovať a jej najbližší ju márne skúšali kontaktovať. O udalosti písal denník Bild.
Pátranie sa začalo nasledujúci deň
Keď sa Stefanie neobjavila na plánovanom fotení, fotograf sa rozhodol skontrolovať jej byt. Zistil, že niečo nie je v poriadku, a polícia spustila pátranie už v pondelok ráno. To sa neustále rozširovalo, pretože žena sa nikde neobjavovala.
Nález tela ukončil nádeje
O niekoľko dní neskôr polícia oznámila, že našla telo nezvestnej ženy. Potvrdilo sa, že ide o Pieperovú. Tento moment potvrdil najhoršie obavy jej rodiny aj priateľov a sústredil pozornosť kriminalistov na jej bývalého partnera.
Priznanie expartnera zmenilo priebeh vyšetrovania
Podľa informácií denníka Bild expartner vyšetrovateľom povedal, že počas hádky ženu uškrtil, telo uložil do kufra auta a odviezol do svojho rodného Slovinska, kde ho zakopal v kufri v lese. Muž bol podozrivý už od prvých hodín vyšetrovania a jeho priznanie zapadlo do zhromaždených stôp.
Ostatky putujú na pitvu do Grazu
Telo má byť privezené späť do Grazu, kde prebehne pitva. Kriminalisti medzičasom krátko zadržali aj brata a nevlastného otca podozrivého, no po preverení ich prepustili. „Nie je dôvod domnievať sa, že mali na čine akúkoľvek účasť,“ uviedol pre Kronen Zeitung prokurátor Christian Kroschl.
V byte našiel fotograf krvavé stopy a expartnera
Fotograf, ktorý sa snažil zistiť, prečo Stefanie neprišla na fotenie, našiel v byte jej expartnera. Muž sa podľa médií živí pokrom a brigádami v bezpečnostných službách. Na stenách však boli krvavé škvrny, čo fotografa prinútilo okamžite kontaktovať políciu.
Mobil prezradil znepokojivé správy z osudnej noci
Vyšetrovatelia našli jej telefón odhodený v kroví pri dome. V správach, na ktoré narazili, Stefanie kamarátke písala, že „na schodoch je nejaký čudný chlap“, uviedol denník Heute. Neskôr spomenula aj „temnú postavu“ pred svojim bytom. Po týchto správach už nekomunikovala.
Susedia potvrdili hluk aj prítomnosť expartnera
Jeden zo susedov uviedol, že v čase jej zmiznutia videl expartnera na schodisku. Ďalší obyvatelia domu doplnili, že v ten deň z bytu influencerky počuli nezvyčajné zvuky a hluk pripomínajúci hádku. Svedectvá presne zapadli do časovej osi, ktorú neskôr potvrdilo priznanie.