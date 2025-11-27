Američan si išiel kúpiť marihuanu, no našli ho mŕtveho: Polícia preveruje vraždu

PORT OF SPAIN - Vyšetrovatelia v karibskom štáte Trinidad a Tobago preverujú podozrenie z vraždy amerického občana. Muža našli mŕtveho po tom, čo si podľa svedkov odišiel kúpiť marihuanu, informuje správa agentúry AP.
Obeťou je 43-ročný Christopher Brown z amerického štátu Colorado. V stredu večer mal večerať a popíjať s priateľmi v rybárskej obci Castara na ostrove Tobago. Od skupiny sa odpojil so slovami, že si ide kúpiť marihuanu. Krátko po 22.30 h miestneho času našla polícia jeho telo bez známok života a na mieste ho vyhlásili za mŕtveho.
Na tele mal viacero rán
Vyšetrovatelia predpokladajú, že ho dobodali. Na tele mal viacero rán. Motív útoku nateraz nie je známy. „Môžem potvrdiť, že podozrivý je v súčasnosti vo väzbe,“ uviedol policajný predstaviteľ Allister Guevarro. Turistický úrad Tobaga odsúdil zabitie a označil ho za „prvý takýto násilný incident“ v obci Castara, ktorá je známa bezpečnosťou a pohostinnosťou. Úrady zatiaľ neuviedli, či bol Brown na ostrove len na návšteve a kedy tam pricestoval. Trinidad a Tobago evidujú od začiatku roka vyše 330 vrážd, vyplýva z oficiálnych údajov.